Coronavirus, dati quotidiani della Regione, una lettrice vorrebbe saperne di più

“Buongiorno Direttore,

In quanto libera cittadina sento l'esigenza di conoscere in sede di Conferenza Stampa della Regione informazioni più dettagliate e circoscritte su quanto sta avvenendo.

Come intendono affrontare la fase 2 da questo punto di vista? È necessario incrementare la capacità di fare ed esaminare tamponi per poter monitorare l'andamento del contagio ed isolare ipotetiche nuove zone rosse (al fine di evitare quanto accaduto a Marzo). Sono pronti?

Terminato il lock down la probabilità di aumento dei contagi aumenterà (nonostante i DPI ed il distanziamento sociale) quali azioni concrete, già predisposte ed attuabili dal 4 Maggio hanno posto in essere per evitare che gli ospedalizzati incrementino nuovamente?

Esiste un piano di monitoraggio già condiviso e reso noto alle Asl per poter iniziare a garantire alla popolazione i servizi (visite ambulatoriali, esami radiodiagnostici, interventi per patologie di media gravità).

I piani sono attuabili, le risorse umane, i DPI, le strutture sono adeguati?

Tutti questi dubbi mi sorgono perché troppo spesso in Sede di Conferenza Stampa (Sala della Trasparenza) invece di ascoltare dati di questo genere e piani concreti sento rispondere a polemiche, e mi appare che venga data una statistica generalizzata in maniera un po' superficiale della situazione in Liguria, sento parlare di misure estensive, percepisco un ottimismo un po' incauto, insomma, io vorrei più realismo e concretezza e meno esercizio di stile.



Lettera firmata”.