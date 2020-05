Ventimiglia: nuova ordinanza del Sindaco, oltre a vari divieti sarà concesso andare a pesca e a fare il bagno

Dopo le disposizioni della Presidenza del Consiglio e della Regione, anche il Sindaco di Ventimiglia ha emesso una ordinanza valida sul territorio comunale della città di confine.

Rimane una serie di divieti ed il mantenimento della distanza interpersonali e gli assembramenti. Ancora chiusi:

tutti i giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree verdi attrezzate;

- il Resentello, al solo fine di evitare che venga considerata un’area ricreativa e di gioco;

- divieto di permanenza su panchine o parapetti posti lungo le strade comunali e vicinali, nonché nelle piazze cittadine, salvo che non vengano garantite le distanze interpersonali di almeno un metro e cinquanta centimetri, ed evitare assembramenti;

- divieto di spostamento delle persone fisiche dalla loro residenza o abituale domicilio, per recarsi presso le seconde case anche ubicate nello stesso Comune, ad eccezioni dei proprietari delle seconde case (se entro il confine regionale) solo per attività di manutenzione, da autocertificare, con obbligo di rientro in giornata nella propria abitazione;

- chiusura delle zone attrezzate con strutture ludiche e dell’impiantistica sportiva a libera fruizione o in impianti pubblici;

- chiusura al pubblico dalle 15 nelle giornate di domenica e festivi degli esercizi commerciali appartenenti alle categorie la cui attività non è stata sinora sospesa, con la sola esclusione delle farmacie in turno; il 1° maggio la chiusura varrà per l’intera giornata in omaggio alla festa dei lavoratori.

Sarà invece consentita l’attività motoria dalle 6 alle 22, esclusivamente in modo individuale e all’interno del proprio comune. Cosa rientra nell’attività motoria: corsa, non competitiva, e uso della bicicletta purché da soli e sempre limitatamente al proprio comune di Ventimiglia; passeggiata a cavallo, pesca sportiva dilettantistica lungo le acque interne e barre di foce, pesca ricreativa in mare lungo moli e banchine purché esercitata individualmente, con distanziamento sociale e nel proprio comune di residenza; passeggiate all'aria aperta da soli o con i residenti della stessa abitazione; l‘addestramento dei cavalli in modo individuale da parte dei loro proprietari presso i maneggi autorizzati, sempre nel rispetto del distanziamento sociale.

Sono consentiti gli spostamenti con autovetture con più di un passeggero, di cui uno seduto anche sul sedile anteriore, a condizione che il passeggero seduto sul sedile anteriore sia residente con il guidatore. Anche gli spostamenti con motoveicoli possono essere effettuati con 2 persone, a condizione che il passeggero trasportato sia residente con il guidatore;

I cimiteri comunali sono aperti dalle 9 alle 17, purché i frequentatori vi accedano individualmente, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro e cinquanta centimetri e siano evitati assembramenti; è garantita comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione.

Sarà possibile, salvo che non si tratti di soggetto per il quale è fatto divieto assoluto di mobilità, fare il bagno al mare o prendere il sole, purché individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro e cinquanta da ogni altra persona.

Questo perché, è spiegato nell’ordinanza, in in quanto il mare e la spiaggia non sono luoghi chiusi al pubblico, come invece sono considerati attualmente, tutti i giardini, parchi pubblici, aree gioco ed aree verdi attrezzate e altresì gli stabilimenti balneari, in cui permane il divieto di ingresso e circolazione. Dovrà trattarsi esclusivamente di attività effettuate senza significativi spostamenti dalla propria abitazione e senza che si renda quindi necessario l’utilizzo di mezzi di locomozione pubblici o privati.