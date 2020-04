Ospedaletti: incendio in un parcheggio condominiale di strada Vallegrande, distrutte tre auto, un camper e un furgone (Foto e Video)

Un incendio sulle cui cause stanno già indagando i Carabinieri della locale stazione, ha distrutto tre auto, un camper ed un furgone, danneggiando anche altre 7 auto, questa notte poco dopo le 4 in strada Vallegrande ad Ospedaletti.

Le fiamme si sono sviluppate rapidamente ed hanno attaccato il camper e le auto parcheggiate vicino, con fiamme alte che hanno fatto scattare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sanremo, che hanno lavorato per circa 3 ore per avere ragione del rogo, bonificato intorno alle 6 di questa mattina.

Quattro i mezzi dei pompieri matuziani e diversi uomini hanno lavorato per spegnere l’incendio. Ingenti i danni, sia per i 5 mezzi completamente distrutti che per quelli danneggiati, tutti parcheggiati in uno spiazzo condominiale della via. Tre le auto totalmente andate a fuoco, tra cui una Fiat Panda, un Bmw ed una Wolksvagen Golf. Con loro anche il furgone ed il camper mentre una Mercedes classe A, parcheggiata vicino, è stata salvata.

Anche le auto posteggiate (per un totale di 13 mezzi) di fronte hanno subito danni, in particolare per il calore che si è sprigionato dall'incendio. Dalle foto, infatti, si può notare come le lamiere le plastiche di alcune auto si sono sciolte per il rogo. Ora gli inquirenti verificheranno anche alcune telecamere private presenti nella zona per capire cosa possa avere provocato l’incendio. Non si esclude ovviamente la matrice dolosa.