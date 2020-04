Coronavirus, Forza Nuova: "L'emergenza sanitaria strozza l'economia, bisogna accelerare la riapertura degli esercizi commerciali"

“L'emergenza economica-sanitaria, strozza l'economia Sanremese, per questo bisogna far ripartire e salvaguardare tutte le attività produttive della città Matuziana il più presto possibile. Agricoltura e commercio devono essere riavviati in tempi ragionevoli, garantendo tutte le misure di sicurezza per i lavoratori”. Lo scrive Roberto Pardini, commissario provinciale di Forza Nuova.

“Occorre sostenere in maniera ampia e continuata bar e ristoranti, che vedono a rischio molti posti di lavoro nei prossimi mesi.

Importante sarà capire tempi e modi di far ripartire anche il turismo, che è una delle nostre fonti di reddito maggiore. Se si ferma per un anno o più, avremo significative ricadute sull'economia locale.

Bisogna accelerare la riapertura degli esercizi commerciali definendo le modalità per garantire la massima sicurezza agli addetti e ai consumatori”.