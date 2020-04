Emergenza Coronavirus: alla ripresa Sanremo non sospenderà la Tassa di Soggiorno, servirà per programmare il 2021

Quando la crisi sarà terminata e si tornerà alla normalità Sanremo non rinuncerà alla Tassa di Soggiorno. È quanto merso ieri durante la riunione del Tavolo del Turismo che, oltre alle associazioni di categoria e all’assessore Alessandro Sindoni, ha visto anche la partecipazione dei sindaco Alberto Biancheri.

Oltre a una discussione sulla situazione generale provocata dall’emergenza Covid-19, il Tavolo si è concentrato sulle prospettive future con grande attenzione al capitolo Tassa di Soggiorno. Doveva essere uno degli introiti primari per finanziare la promozione della città in Italia e all’estero, ma la pandemia ha rimescolato le carte. Le associazioni hanno scelto di mantenere attiva la Tassa che, quindi, alla ripresa del ‘sistema’, sarà in vigore. Senza l’introito della Tassa di Soggiorno, infatti, sarebbe impossibile programmare il 2021 sia sul piano dell’attività in genere che per quanto riguarda la promozione della destinazione Sanremo.

Al momento non è prevedibile l’importo del gettito del 2020 e si pensa, quindi, a come ripartire. Comune e associazioni si stanno organizzando per promuovere Sanremo sui mercati italiani e anche su quelli dei Paesi stranieri più vicini. Ma, ovviamente, tutto dipenderà dalle normative che i vari Stati adotteranno per la cosiddetta Fase2.

Oltre alla Tassa di Soggiorno, il Tavolo del Turismo ha affrontato anche il discorso Iat oltre alla produzione di materiale promozionale da distribuire nelle strutture ricettive della zona.

Il tutto, ovviamente, dipenderà dall’evolversi della pandemia e dalle decisione che il Governo prenderà per il post 4 maggio. Senza dimenticare anche l’importanza delle disposizioni che si adotteranno all’estero. L’estate 2020 è a dir poco un punto di domanda, ma la pianificazione mira a mettere le basi per un 2021 che sappia di rinascita.