Di Maio (Lega): “Necessario un protocollo tra ministeri interni di Italia, Francia e Monaco per snellimento controlli frontalieri”

“Auspico che quanto prima il governo italiano si attivi per stilare un protocollo d’intesa con Francia e Principato di Monaco per snellire i controlli alla frontiera sulle autocertificazioni dei lavoratori frontalieri. In questi giorni si verificano lunghe ed estenuanti code al confine che rendono ancora più difficile la vita ai lavoratori che si spostano ogni giorno dalla provincia di Imperia verso Francia e Principato di Monaco”.

Interviene in questo modo l’Onorevole Flavio Di Muro sui controlli ai confini italo-francesi e con il Principato di Monaco. “Dopo aver presentato un emendamento al Dl Cura – prosegue - bocciato in Senato dalla maggioranza, mi auguro che il buonsenso prevalga e che nel decreto di aprile siano inserite le misure per agevolare le operazioni di controllo da parte delle autorità competenti e per garantire il diritto alla mobilità dei lavoratori frontalieri, che in Italia, ricordo, sono circa 90 mila”.

“Mi auguro che il Governo – termina Di Muro - prenda finalmente coscienza della necessità di agevolare gli spostamenti dei frontalieri che oggi sono tenuti a recarsi a lavorare oltre confine, senza creare ingorghi inutili e ricorrendo a sistemi di identificazione più snelli che consentirebbero anche identificazioni più puntuali e celeri”.