Dopo quattro giorni senza casi positivi, oggi se ne registra uno n nuovo, purtroppo, nel Principato di Monaco, che porta il bilancio complessivo a 94 mentre 5 persone in più rispetto a ieri sono state dichiarate guarite (totale di 20).

Sette le persone ricoverate in ospedale e, 3 di loro, in terapia intensiva. Rimangono 85, invece, le persone in sorveglianza attiva, nelle rispettive abitazioni.