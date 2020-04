Arma di Taggia: controlli Covid-19, 37enne in stato d'ebrezza minaccia pattuglia della polizia stradale

Spostamento non autorizzato, minacce a pubblico ufficiale e rifiuto di sottoporsi all'alcoltest è terminata così la serata per un 37enne fermato ad Arma di Taggia. Il soggetto si trovava alla guida di un'auto quando è stato fermato da una pattuglia della polizia stradale impegnata nel controllo del territorio per il contenimento del Covid-19.



Di fronte agli agenti, il conducente non solo non è stato in grado di giustificare il perchè del suo spostamento ma si è dimostrato particolarmente agitato e nervoso, oltre a mostrare i sintomi tipici dell’ebrezza alcolica. Il 37enne ha cercato di sottrarsi ai controlli etilometri tanto che è dovuta intervenire una seconda pattuglia della Polizia Stradale per interrompere sul nascere l’escalation di violenza. Per l'uomo fermato sono scattate diverse sanzioni mentre l'auto è stata affidata ad un autosoccorso della zona.