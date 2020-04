Ventimiglia: inizia da oggi la distribuzione di tablet in comodato agli alunni dell'Istituto Cavour

Inizia da oggi la distribuzione di tablet in comodato d’uso agli alunni che non hanno un device disponibile nelle scuole primarie e secondarie di 1° grado dell’Istituto Cavour diretto dalla dott.sa Antonella Costanza.

Alcuni bambini e ragazzi rischiano di rimanere isolati, anche digitalmente, in questo momento di emergenza, perché non possiedono mezzi e strumenti per seguire in modo adeguato la ‘Didattica a distanza’. Restare in collegamento, se pur a distanza, con i docenti e il gruppo classe, oltre ad avere una valenza didattica e di apprendimento, è di fondamentale aiuto per sostenere questo periodo di ansie e preoccupazioni, spesso collegate non solo alla tutela della salute dei propri cari, ma anche alla crisi economica.

Fin dal mese di marzo i docenti della scuola secondaria di 1° grado proseguono nelle attività di apprendimento con momenti di videochat e di formazione, svolgendo attività disciplinari diversificate anche a distanza, mantenendo vivi i contatti con i propri alunni. Per questi giorni di assenza forzata da scuola anche i docenti della scuola dell’infanzia hanno voluto mantenere un legame forte con i propri piccoli alunni. Senza perdere la propria natura di luogo educativo, cura e di socializzazione, l’apprendimento nella scuola dell’infanzia prosegue infatti a distanza, offrendo stimoli e consigli , mantenendo i contatti e i legami affettivi. Spunti di giochi, letture di racconti, poesie, filastrocche, attività semplici, ma che sicuramente potranno impegnare ed interessare i bambini in questi giorni così diversi e forse difficili da comprendere per loro.

Sicuramente un aspetto innovativo e particolare è che attività proposte e condivise con le famiglie vengono proposte attraverso l’attivazione di una piattaforma didattica We School, in un ambiente sicuro ed esclusivo. E similmente, di fronte all’emergenza che ha visto le lezioni sospese, anche i docenti della scuola primaria dell’Istituto Cavour di Ventimiglia, sempre in prima linea nel campo dell’innovazione, hanno attivato, fin da subito, la ‘Didattica a distanza’ attraverso metodologie e strumenti didattici, utili non solo a rafforzare, rivedere, consolidare conoscenze e competenze ma, prioritariamente, a mantenere ben saldo il senso di appartenenza al gruppo classe e all’Istituzione scolastica nella sua interezza. Mantenere i contatti con il mondo della scuola, se pur fisicamente da lontano, può essere d’aiuto per le famiglie, per gli alunni, soprattutto i più piccoli, a ricondurre alla normalità un momento così difficile per tutta la comunità.

“Il nostro istituto – spiegano dalla scuola – da tempo ha coinvolto i propri docenti in percorsi formativi sull’uso di strumenti digitali Open Source sulla sicurezza e consapevolezza nell’uso della Rete, che oggi si rivelano veramente utili”. Buone pratiche tanto all’avanguardia da essere state rese note sulla prestigiosa rivista nazionale Media Education di Erickson nel novembre 2017, dove, con una interessante riflessione del formatore Andrea Cartotto, la sperimentazione di percorsi formativi sulla didattica Open Source è stata segnalata come buona ed efficiente prassi per la ricaduta positiva, in termini di legalità, sia sulla scuola che, di riflesso, su alunni e famiglie.

Inoltre di fronte alla situazione odierna, i docenti, nella prima fase dell’emergenza, hanno avuto il supporto dei docenti della primaria del Team Digitale, Angela Muratore e Miriam Barbero, della secondaria Roberto Cossu e dell’animatrice digitale Antonella Marchesi che ha curato la formazione a distanza attraverso realizzazione di videotutorial e momenti di formazione in videoconferenza. Al momento tutti i plessi dell’Istituto, diretto dalla Preside Antonella Costanza, svolgono quindi regolarmente le lezioni a distanza, attraverso lezioni interattive, video lezioni, presentazioni online, condivisione di materiali di diverso tipo e video auto prodotti.

Alcune classi effettuano videochat con applicativi come 8x8 e condividono documentazione con spazi di condivisione cloud come Drive, altre hanno attivato specifiche piattaforme didattiche come We School, in grado di fornire uno spazio classe condiviso e protetto, dove gli alunni possono visionare materiale on line, presenziare a incontri in videoconferenza a piccolo gruppo, approfondire studi e ricerche e testare la comprensione dei propri studi, direttamente da casa. Inoltre anche il registro ArgoScuolaNext e il sito della scuola (QUI) costantemente aggiornata, offrono un ulteriore supporto agli utenti. Ogni famiglia può accedere personalmente al materiale di classe disponibile: un modo da dimostrare ai propri bambini che la scuola e le istituzioni sono presenti e che, anche durante questo momento di crisi, è possibile continuare ad imparare, se pur in maniera diversa.