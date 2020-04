Ditta sanifica gratuitamente mezzi della Croce Rossa di Pieve di Teco, i ringraziamenti del presidente

"Il momento critico non è ancora passato, i rischi e i problemi che dobbiamo affrontare giornalmente ci obbligano a non mollare ancora e mettere in campo sempre più determinazione e competenza. Anche oggi presso la nostra sede siamo confortati dalla presenza della ditta ‘Ecoservice Line' che gratuitamente ogni settimana dall'inizio di questa pandemia provvede alla sanificazione settimanale della sede e di tutti gli automezzi. Tengo particolarmente a rivolgere questo ringraziamento, offerto dal Rotary Club di Imperia, in quanto provvedimento indispensabile per consentire e garantire la sicurezza di cui abbiamo bisogno. La strada è ancora lunga e tortuosa come non mai, disponiamo di ogni forza di volontà, ma tutti i vostri supporti ci aiuteranno ad arrivare in fondo al tunnel.

Il Presidente.

Maurizio Mitrano".