Pontedassio: incendio distrugge le cantine di due palazzi vicini, intervento dei Vigili del Fuoco ed una famiglia evacuata (Foto)

Un incendio, che si è sviluppato questa mattina alle 5, ha distrutto due cantine comunicanti tra via Cavallotti e via Torino a Pontedassio, nell’immediato entroterra di Imperia.

Sul posto sono intervenute due squadre con ben 6 mezzi dei Vigili del Fuoco di Imperia, che stanno ancora lavorando per avere ragione delle fiamme. Sono stati i residenti delle due palazzine a dare l’allarme, per il fumo che fuoriusciva dagli scantinati. I pompieri hanno avuto molte difficoltà per spegnere l’incendio che, in alcuni punti delle cantine, è ancora in atto. A scopo precauzionale è stata anche evacuata una abitazione al piano superiore degli scantinati, anche se solo a scopo precauzionale.

Al momento, ovviamente, non si conoscono le cause del rogo che potrebbero comunque essere riconducibili ad un corto circuito. Sul posto anche i Carabinieri.