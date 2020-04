Gli effetti dell’emergenza Coronavirus sul mondo agricolo: “L’Italia e il Governo non possono dimenticarsi di noi” (Rivedi la nostra diretta)

Tra i settori maggiormente colpiti dall’emergenza Coronavirus c’è, senza dubbio, quello della floricoltura. Solo in Liguria si rischia una perdita di oltre 250 milioni di euro, solo nel campo della produzione, senza considerare tutto il resto dell’indotto. Una situazione mai vista prima, con il serio rischio che molte aziende non arrivino alla tanto attesa (ma ancora lontana) ripresa.

Oggi ne abbiamo parlato in diretta su SanremoNews e ImperiaNews con quattro esperti del settore, per tracciare un primo bilancio delle perdite e pensare alle strategie per la ripartenza del comparto.