Sanremo: tutte le informazioni per la gestione dei rifiuti urbani durante l'emergenza Coronavirus

Su sito internet di Amaie Energia (nell’area download) sono disponibili le informazioni generali sulle procedure da seguire nella gestione dei rifiuti urbani per tutto il periodo dell'emergenza legata al Covid-19.

Le informazioni sono state raccolte anche in un volantino specifico (scaricabile sotto) per il comune di Sanremo che è in fase di invio ad associazioni di categoria, amministratori di condominio e siti istituzionali. Il volantino è in distribuzione in questi giorni anche nei supermercati cittadini, in modo da raggiungere il maggior numero possibile di utenti.

Sul volantino sono anche richiamate le corrette modalità di conferimento dei rifiuti per le utenze di cittadini positivi al virus e/o sottoposti a quarantena preventiva: tali modalità di conferimento e raccolta, concordate con le autorità sanitarie, sono differenziate da tutte le altre in quanto tali rifiuti sono da considerare rifiuti speciali.

Il servizio di raccolta di tale tipologia pertanto non viene eseguito da Amaie Energia ed è stato affidato dal Comune di Sanremo alla società specializzata Baseco Srl. Il volantino in distribuzione richiama tutte le indicazioni utili all'utenza per affrontare in modo responsabile e informato le situazioni ordinarie e straordinarie causate dall'emergenza Covid-19.

Ulteriori informazioni sono disponibili come sempre sul sito di Amaie Energia e sulla pagina Facebook istituzionale.