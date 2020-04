Sanremo: stato di degrado in strada Borgo Opaco, la segnalazione di un residente

"Buongiorno direttore, e buongiorno a tutta la Redazione. Intervengo riallacciandomi all'articolo sulla situazione dei rifiuti in strada Bonmoschetto.

Sono un abitante di strada Borgo Opaco, il tratto che resta nel quartiere di san Bartolomeo. Per tornare a casa, quando sono in scooter, sfrutto una vecchia mulattiera dissestata che mi consente di tagliare un gran bel pezzo di strada... Ma anche qui l'inciviltà la fa da padrona. Nelle ultime settimane, soprattutto, ho riscontrato personalmente un incremento dei cosiddetti ‘sacchi neri anonimi’ pieni di chissà quali rifiuti e lasciati da cittadini e ‘vicini di casa’ assolutamente incivili.

La settimana passata ho personalmente percorso a piedi la suddetta mulattiera per ‘togliere il toglibile’ e lasciarlo dai cassonetti posti all'inizio della via, con conseguente rischio di essere ‘beccato’ come se i sacchi fossero i miei. Ce ne sono alcuni che purtroppo non sono raggiungibili perché veramente lanciati lontani.

Grazie per l'attenzione che ponete anche verso questi incivili in questo momento a dir poco tragico e delicato.

Federico".