Il Sindaco di Ventimiglia critica l'annullamento del Carnevale di Nizza e della Festa dei Limoni a Mentone

Il Sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, ‘chiama’ i clienti francesi e lo fa attraverso un’intervista rilasciata al quotidiano della Costa Azzurra, Nice Matin.

Il primo cittadino ha confermato i danni economici legati all'epidemia di Coronavirus, con i clienti francesi che, per due giorni, hanno quasi abbandonato la città frontaliera: “Sono in costante contato con i colleghi Sindaci delle altre città – ha detto Scullino – ed abbiamo anche applicato le direttive regionali della Liguria, in particolare per chiudere le scuole. Rimaniamo attenti alla salute pubblica ma non dobbiamo drammatizzare”.

Scullino ha voluto tranquillizzare gli ‘amici e cugini francesi’: “Da noi non abbiamo nessun caso sospetto o positivo al virus mentre quelli più vicino sono ad Alassio con persone che arrivavano dal Piemonte o dalla Lombardi”.

Scullino ha anche criticato la cancellazione del ‘Festival del limone’ a Mentone e del Carnevale di Nizza: “Il sindaco Guibal ha bloccato la manifestazione che aveva richiesto un anno di organizzazione. Noi siamo a due chilometri di distanza e ci chiediamo perché abbia preso questa decisione. Secondo me non è stata una buona idea come non lo è stata quella della cancellazione del Carnevale di Nizza”.

Sembra che i francesi siano convinti di non venire più a fare la spesa a Ventimiglia e Sanremo: “Mi preoccupa molto – ha detto – e sarebbe stato bello parlare tra i sindaci dei comuni limitrofi, ma nessuno mi ha chiamato, né da Mentone, né da Nizza per darmi l'opportunità di discuterne. Credo che la politica debba instaurare una maggiore calma e non panico inutile tra la gente”.