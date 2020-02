Coronavirus, Viale: “Inaccettabile il ritardo del Governo sul rifornimento di mascherine”

“Il rifornimento di dispositivi di protezione, annunciato per oggi dal governo, non è arrivato. Questo ritardo inaccettabile potrebbe determinare conseguenze nell’assistenza già nei prossimi giorni. La soluzione di questo grave problema dev’essere la priorità del governo”. Così la vicepresidente e assessore alla Sanità di Regione Liguria Sonia Viale in merito alla carenza dei dispositivi di protezione e, in particolare, delle mascherine DPI che sarebbero dovute arrivare oggi all’aeroporto di Malpensa per essere poi distribuite in tutte le Regioni, compresa la Liguria.

“Era stato comunicato dal governo - ricorda l’assessore Viale - che oggi sarebbero arrivati i dispositivi di protezione individuale, come richiesto dalle Regioni. Questo in virtù dell’ordinanza della Protezione civile nazionale emessa nella giornata del 25 febbraio scorso. Anche Regione Liguria era in attesa di poter avere una quota necessaria e indispensabile per proteggere il personale dedicato alla gestione di questa emergenza. Questo non è accaduto. Si tratta di una circostanza gravissima, che rischia di interrompere le attività in corso. È fondamentale che si arrivi a reperire in tempi rapidissimi e in ogni forma consentita il materiale di protezione, e in particolare le mascherine DPI. La vicepresidente Viale conclude: “Il ritardo da parte del governo è inaccettabile perché non consente ai nostri operatori di svolgere in sicurezza le loro attività”.