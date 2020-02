La psicosi da Coronavirus non risparmia i mercati settimanali della nostra zona. Il Comune di Sanremo ha scelto di non mettere lo stop a quelli del martedì e del sabato, ma le pochissime presenze di questa mattina dimostrano come la cittadinanza si sia auto esclusa dai banchi.

Come testimoniano le foto che pubblichiamo, oggi erano davvero pochi i clienti in piazza Eroi e ora si teme che anche per quello del sabato, ben più partecipato, possa registrare un calo notevole nelle presenze.