Fiorello si concede un momento di relax ‘Da Vittorio’. Elodie e Nina Zilli a ‘La Pignese’, i ‘Ricchi e Poveri’ da ‘Nicò’

I ‘Ricchi e Poveri’. Poi Elodie, Nina Zilli e Fiorello.

Sono solo alcuni delle celebrità scovate ieri sera nei locali della movida matuziana che gravitano intorno a piazza Bresca.

Elodie e Nina Zilli sono state ospiti de “La Pignese”, storico locale della famiglia Ventimiglia. Sul tavolo gli immancabili carciofi, insieme all’altrettanto immancabile pescato locale del giorno.

“Si lavora bene. – ci dicono da ‘La Pignese’ – Abbiamo orari di lavoro impossibili, ma il Festival è anche questo. I vip che scelgono il nostro locale decidono di concedersi un attimo di relax: da parte loro c’è sempre il massimo rispetto e rispetto”.

I carciofi continuano a rivelarsi un ‘must’: “Se li spacciassimo saremmo miliardari” ci è stato detto poco fa.

Dopo Amadeus, ieri sera ‘Da Vittorio’ è stato il turno di Fiorello, lo showman mattatore al fianco del direttore artistico del Festival. Per lui, nel locale di Ornella Contin, una sontuosa grigliata di pesce. Attesi in questi giorni di kermesse anche Alberto Matano, de ‘La vita in diretta’, così – come già anticipato – Lorella Cuccarini e Mara Venier.

Potrebbe far tappa da Ornella anche l’autore televisivo Gianmarco Mazzi, di origine veronese proprio come la Contin, che proprio ‘Da Vittorio’ aveva portato (nel 2019) John Travolta, durante i giorni di ‘Sanremo Young’.

Abbinamento a base di buon pesce e carciofi locali anche per i Ricchi & Poveri, che, dopo la 'reunion' ed il grande successo ottenuto all’Ariston durante la seconda serata del Festival di Sanremo, hanno scelto il ristorante ‘Da Nicò’ per la loro cena post esibizione.

I 4 cantanti, finalmente insieme dopo tanti anni, hanno lasciato l’Ariston dopo l’esibizione che ha riscosso il favore del pubblico ed hanno raggiunto a piedi il vicino locale di piazza Bresca. Dopo la cena non hanno ovviamente disdegnato la foto con i titolari del locale.