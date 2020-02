Gessica Notaro: "Io e Junior Cally abbiamo la maschera in comune: lui per idolatrare la violenza, io per nascondere i danni"

"Ho ricevuto tantissimi messaggi sui social in merito alla partecipazione di Junior Cally a Sanremo e in tanti mi hanno chiesto perché non avessi preso una posizione". Così Gessica Notaro, cantante e modella sfregiata dall'ex fidanzato con dell'acido, dopo l'esibizione di ieri assieme ad Antonio Maggio.

"Non abbiamo voluto alimentare la polemica perché pensavamo che solo portare un messaggio così forte di speranza bastasse", ha detto, commentando le parole forti del brano "La faccia e il cuore" scritto da Ermal Meta.

"Ma io e Junior Cally una cosa in comune ce l’abbiamo - ha concluso, sollevando un cartello con una foto del rapper accanto a una propria: - lui indossa una maschera per fare show e idolatrare la violenza, io per nascondere i segni della violenza subita".