Sanremo: dopo l'anticipazione dei primi tre ospiti si completa la 'cinquina' di piazza Colombo, ecco Coez e Salmo

Dopo l’anticipazione di sabato con i primi tre nomi degli ospiti che saliranno sul palco di piazza Colombo, in occasione del Festival di Sanremo (Zucchero, Ultimo e Mika) si completa la ‘cinquina’ che si esibirà nel corso della settimana.

Sono Salmo e Coez, due rapper sulla scena discografica da circa 10 anni e che confermano la scelta di voler puntare sui giovani, come più volte indicato dall’Assessore al Turismo Alessandro Sindoni. Anche per loro sarà il conduttore in persona, Amadeus, a 'prenderli' dal palco di piazza Colombo e portarli sul palco dell’Ariston, dove si esibiranno per chiudere la sua performance iniziata in piazza.

Una vera ‘unione’, quindi, tra la piazza ed il Festival come voluto e confermato più volte dall’Amministrazione comunale. Mentre cresce l’attesa per la giornata di domani, quando verranno svelati gli ultimi segreti sul Festival di Sanremo 2020 nel corso della conferenza stampa di presentazione al Casinò, l’edizione numero 70 diventa sempre più mastodontica.

Intanto ci sarà anche Christian De Sica alla serata finale del Festival di Sanremo, sabato 8 febbraio. La conferma è stata data dallo stesso attore, durante trasmissione ‘Viva Sanremo‘ di Radio2 condotta da Pino Strabioli. De Sica sarà sul palco dell’Ariston con Diego Abatantuono, Donatella Finocchiaro, Paolo Rossi e Massimo Ghini per cantare la canzone incisa per il film ‘La mia banda suona il pop’.

La scelta del palco di piazza Colombo, che ha suscitato qualche polemica da parte dei commercianti per la rimozione dei dehors per ragioni di sicurezza, potrebbe rivelarsi vincente. Se negli anni scorsi la presenza di turisti in città per ‘vivere’ l’atmosfera del Festival da vicino è stata massiccia, quest’anno si prevede una vera e propria ‘onda d’urto’ con i concerti in piazza ed il ‘super red carpet’ allungato.

Sarà sicuramente una grande festa e le prime avvisaglie si iniziano a vedere in questi giorni. All’Ariston si sta lavorando alacremente per la creazione del palco,vero fulcro della manifestazione, mentre in via Roma sono già arrivati i classici camion della Rai. Tra poco scatteranno i lavori per il palco di piazza Colombo ed a fine mese scatteranno le prove in teatro.