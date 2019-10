23 giorni, 8 ore e 46 minuti per attraversare il Deserto dei Gobi: un nuovo capolavoro per l'ultramaratoneta Michele Graglia

Michele Graglia è il re dei deserti. Dopo il Guinness World Record con la sua traversata del Deserto di Atacama (Cile) in 8 giorni, 16 ore e 58 minuti, in questi giorni l'atleta di Taggia ha completato la sua impresa di attraversare il Deserto dei Gobi in 23 giorni, 8 ore e 46 minuti.

Di corsa da Bayandelger ad Altai per segnare un altro passo nella storia dello sport nostrano e nazionale. Un totale di 1.703 chilometri per una media di 73,1 chilometri al giorno. Come se avesse corso oltre 40 maratone consecutive.

“Sono immensamente grato al team che mi ha sostenuto e ha creduto in questo progetto - ha dichiarato Graglia al traguardo - con il loro fondamentale aiuto abbiamo trasformato un sogno in realtà”. E ora quale sarà la prossima impresa?