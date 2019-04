Elezioni Amministrative a Sanremo: ecco le aree per i comizi e la sistemazione dei gazebo, il regolamento

In occasione delle prossime elezioni europee e comunali del 26 maggio, la Giunta Comunale ha deliberato di destinare allo svolgimento dei comizi di propaganda elettorale da parte dei partiti o gruppi politici, le seguenti piazze ed aree pubbliche del Comune di Sanremo, per il periodo dal 26 aprile al 24 maggio e, in caso di ballottaggio, fino al 7 giugno 2019:

- Piazza Muccioli

- Piazza Eroi (monumento Siro Carli)

- Piazzale Giardini Villa Mercede zona S. Martino

- Piazza San Siro

- Piazza Borea D’Olmo

- Piazza S. Sebastiano (Coldirodi)

- Piazza Chiappe (Bussana)

- Area sita all’incrocio tra la SS55 e Via Francesco Baracca (Poggio-Area Monte Calvo).

Inoltre, la Giunta Comunale ha deliberato anche i criteri generali per il rilascio delle concessioni del suolo pubblico per la propaganda politico-elettorale (gazebo e banchetti). Le aree individuate per il periodo dal 26 aprile al 24 maggio, e in caso di ballottaggio, fino al 7 giugno, sono:

- piazza Salvo d’Aquisto, una postazione adiacente bar Sud Est

- Foce, una postazione fronte entrata Coop

- piazza Eroi Sanremesi (non concedibile nei giorni di mercato), una postazione in prossimità del Pro Infantia presso salita via Giordano Bruno

- San Martino (non concedibile nei giorni di mercato) due postazioni lato banca adiacente civico 227

- Piazza San Siro, una postazione lato ovest della chiesa

- corso Nazario Sauro, una postazione lato entrata Conad

- corso Imperatrice, due postazioni adiacente statua Primavera, vicino al sottopasso

- piazza Colombo, due postazioni vicino alle fontane, di fronte la gelateria Lollipop

- via Escoffier, una postazione vicina al civico 3

- Santa Margherita (Poggio), una postazione vicina alla circoscrizione

- Coldirodi, una postazione in piazza San Sebastiano

- Bussana, una postazione in piazza Don Lombardi (lato monte)

- Verezzo, due postazioni a San Donato e Sant’Antonio

Al fine della concessione delle aree, le domande dovranno essere redatte su appositi moduli (allegati qui), debitamente compilati in ogni parte e presentati non oltre il terzo giorno lavorativo antecedente l’utilizzo e non prima dell’undicesimo giorno lavorativo dall’utilizzo stesso (non computando il giorno stesso della manifestazione). Le domande dovranno essere presentate all’Ufficio Elezioni del Comune di Sanremo:

- via PEC all’indirizzo comune.sanremo@legalmail.it

- oppure di persona, presso il Servizio Protocollo, Palazzo Bellevue, corso Cavallotti 59, 1° piano, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e solo lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 17

Non saranno considerate domande effettuate con altre modalità. Le richieste saranno evase in ordine di protocollazione e verranno vagliate anche in relazione alle esigenze legate ai lavori ed alle manifestazioni presenti nel periodo sul territorio cittadino: l’esito verrà comunicato agli organizzatori in prossimità dell’evento.

Responsabile dell’Ufficio Elettorale del Comune di Sanremo è il Funzionario Responsabile dei Servizi Demografici del Comune di Sanremo Roberto Gimigliano. Sotto i documenti con tutte le informazioni