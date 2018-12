CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 7 dicembre

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 dello Zeni di Bordighera



SANREMO



Ariston (tel. 0184 506060)

Ariston Ritz (tel. 0184 506060)

- BOHEMIAN RHAPSODY – ore 16.15 - 19.00 - 21.30 – di Bryan Singer - con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen – Biografico/Drammatico/Musicale - "Un racconto realisto ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985 e di Freddie Mercury, celebre leader della band inglese…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 1 (tel. 0184 506060)

- SE SON ROSE – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Leonardo Pieraccioni - con Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi – Commedia - "Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare: «Sono cambiato. Riproviamoci!»? È quello che accade a Leonardo Giustini, giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un'inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide di mandare il fatale messaggino. E, come zombie usciti dalle tombe dell'amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono all'accorato appello e quella che era nata come l'innocua provocazione di un'adolescente si trasforma in una macchina del tempo. Per Leonardo, barricato nel fortino delle sue pigre certezze tra divano, involtini primavera e computer, sarà un emozionante e divertente viaggio nel passato e nel presente…”

Voto della critica: **



Ariston Roof - Sala 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- IL GRINCH – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 – di Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S. Persi, Scott Mosier - con la voce di Alessandro Gassmann – Animazione - "Il Signor Grinch vive una vita solitaria in una grotta sul Monte Crumpet, con il suo fedele cane Max come unica compagnia. Con una grotta piena di strane invenzioni e complicati aggeggi che utilizza per le sue necessità quotidiane, il Grinch incontra ogni tanto solo i suoi vicini del paese di Who-ville, dove è costretto a recarsi quando termina le scorte di cibo. Ogni anno a Natale i Nonsochì interrompono la sua tranquilla solitudine con le loro celebrazioni sempre più fastose, più luminose e più rumorose. Quando i Whos dichiarano che festeggeranno il Natale tre volte più in grande dell'anno precedente, il Grinch si rende conto di avere solo un modo per proteggere la pace e la tranquillità: rubare il Natale. Per fare ciò, decide che si travestirà da Babbo Natale la notte della vigilia, arrivando addirittura ad intrappolare una renna apatica e disadattata per farle tirare la slitta. Nel frattempo, giù a Who-ville, una ragazzina esuberante che insieme alla sua banda di amici le studia proprio tutte per intrappolare Babbo Natale mentre fa il suo giro per consegnare i regali alla vigilia di Natale, solo per ringraziarlo per l'aiuto dato a sua madre, una donna single oberata di lavoro. A mano a mano che il Natale si avvicina tuttavia, il suo piano bonario rischia di scontrarsi con quello più scellerato del Grinch. Riuscirà Cindy-Lou Who a coronare il suo sogno di incontrare finalmente Babbo Natale? E riuscirà il Grinch a porre fine una volta per tutte al festoso chiasso degli Whos?…”

Voto della critica: **

- IL CASTELLO DI VETRO – ore 21.30 - di Destin Daniel Cretton - con Brie Larson, Woody Harrelson, Naomi Watts, Max Greenfield, Ella Anderson, Josh Caras – Biografico/Drammatico - "Un'infanzia nomade e travagliata di quattro fratelli che crescono con una madre immatura, più attenta agli scorci da dipingere che alle necessità dei figli, e un padre affettuoso che si getta però in progetti sconclusionati e si rifugia nell'alcool. L'immaginario castello di vetro, che promette un giorno di costruire per le bambine, diventa simbolo dei fallimenti e delle promesse infrante, ma anche dei guizzi della follia e dell'immaginazione. Basato sull'autobiografia della giornalista americana Jeannette Walls…”

Voto della critica: ****



Ariston Roof - Sala 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ANIMALI FANTASTICI 2: I CRIMINI DI GRINDELWALD – ore 16.15 – di David Yates - con Eddie Redmayne, Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller – Fantasy/Avventura - "Nel tentativo di contrastare i piani di Grindelwald, Albus Silente recluta il suo ex studente Newt Scamander, che accetterà di aiutarlo, inconsapevole dei pericoli che si troveranno ad affrontare. Si creeranno divisioni, l'amore e la lealtà verranno messi a dura prova anche tra gli amici più stretti e in famiglia, in un mondo magico sempre più minaccioso e diviso…”

Voto della critica: ***

- COLETTE – ore 19.30 - 21.30 – di Wash Westmoreland - con Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Dominic West, Fiona Shaw, Aiysha Hart – Biografico/Drammatico - "Dopo aver sposato un famoso scrittore parigino noto comunemente come ‘Willy’, Sidonie-Gabrielle Colette viene trapiantata dalla sua casa d'infanzia nella Francia rurale allo splendore intellettuale e artistico di Parigi. Poco dopo. Nei salotti parigini della Belle Époque, Colette scopre una vita coniugale fatta di piacere, passione e tradimenti che le ispira una serie di racconti autobiografici. Questi racconti, pubblicati a nome del marito, raccolgono enormi consensi e la figura di Colette/Claudine diventa un'icona per le donne parigine. Quando Willy, per debiti di gioco, svende i diritti di Claudine, Colette finalmente lo lascia e pubblica i racconti a suo nome, diventando una delle autrici francesi più conosciute al mondo. Tratto da una storia vera…”

Voto della critica: ***



Ariston Roof - Sala 4 (tel. 0184 506060)

- LA PRIMA PIETRA – ore 16.00 - 18.00 - 20.00 - 21.45 – di Rolando Ravello - con Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Kasia Smutniak, Serra Yilmaz, Valerio Aprea – Commedia - "È un normalissimo giorno di scuola, poco prima delle vacanze di Natale, e tutti sono in fermento per la recita imminente. Un bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile della scuola, lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello. Si tratta di un bimbo musulmano e l'accaduto darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà protagonisti il preside, la maestra, il bidello e sua moglie e naturalmente la mamma del bambino, insieme a sua suocera. Una commedia corale in cui i personaggi dalle diverse sfaccettature si ritroveranno loro malgrado a risolvere un ‘piccolo’ problema dal quale scaturiranno reazioni inaspettate. Riuscirà il preside a portare in scena la recita di Natale a cui tanto sembra tenere nonostante l'imprevisto sopraggiunto?…”

Voto della critica: **



Centrale (tel. 0184 597822)

- ALPHA - UN’AMICIZIA FORTE COME LA VITA – ore 15.45 - 17.45 - 19.45 - 21.45 – di Albert Hughes - con Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Leonor Varela, Natassia Malthe, Priya Rajaratnam – Avventura/Drammatico - "Dopo una battuta di caccia finita male, un giovane uomo delle caverne lotta contro una serie di ostacoli per ritrovare la strada di casa. Un'emozionante storia di crescita ed iniziazione arricchita dal forte rapporto tra il protagonista e un lupo…”

Voto della critica: ***



Tabarin (tel. 0184 597822)

Doppia Programmazione

- TROPPA GRAZIA – ore 16.30 – di Gianni Zanasi - con Alba Rohrwacher, Elio Germano, Giuseppe Battiston, Hadas Yaron, Carlotta Natoli – Commedia - " Lucia è una geometra che vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra mille difficoltà, economiche e sentimentali, il Comune le affida un controllo su un terreno scelto per costruire una grande opera architettonica. Lucia nota che nelle mappe del Comune qualcosa non va, ma per paura di perdere l'incarico decide di non dire nulla. Il giorno dopo, mentre continua il suo lavoro, viene interrotta da quella che le sembra una giovane ‘profuga’. Lucia le offre 5 euro e riprende a lavorare. Ma la sera, nella cucina di casa sua, la rivede all'improvviso, davanti a lei. La ‘profuga’ la fissa e le dice: ‘Vai dagli uomini e dì loro di costruire una chiesa là dove ti sono apparsa...’…”

Voto della critica: ***

- NON CI RESTA CHE VINCERE – ore 19.15 - 21.30 – di Javier Fesser - con Javier Gutiérrez, Sergio Olmo, Julio Fernández, Jesús Lago, José de Luna – Commedia/Sportivo - "Marco è allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello. Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a svolgere un lavoro socialmente utile. Per ordine del giudice deve quindi organizzare una squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi sulla normalità. Tutti i giocatori della squadra di basket sono interpretati da attori disabili…”

Voto della critica: ***



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- BOHEMIAN RHAPSODY – ore 21.15 – di Bryan Singer - con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen – Biografico/Drammatico/Musicale

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Doppia Progammazione

- IL GRINCH – ore 20.15 – di Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matthew O'Callaghan, Raymond S. Persi, Scott Mosier - con la voce di Alessandro Gassmann – Animazione

Voto della critica: **

Voto della critica: **

- ROBIN HOOD – ore 22.00 – di Otto Bathurst - con Taron Egerton, Jamie Foxx, Ben Mendelsohn, Eve Hewson, Jamie Dornan, Tim Minchin – Azione/Avventura - "Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley scopre che l'intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L'ingiustizia e la povertà in cui vive il suo popolo lo spingono a tramare per organizzare una rivolta contro la Corona d'Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la guerra. Grazie a lui, Robin diventerà il leggendario Robin Hood e, forse, riuscirà a riconquistare un amore che credeva perduto…”

Voto della critica: ***



Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- ALPHA - UN'AMICIZIA FORTE COME LA VITA – ore 20.30 - 22.15 – di Albert Hughes - con Kodi Smit-McPhee, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Leonor Varela, Natassia Malthe, Priya Rajaratnam – Avventura/Drammatico

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- SE SON ROSE – ore 21.15 – di Leonardo Pieraccioni - con Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi – Commedia

Voto della critica: **

Voto della critica: **



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- SE SON ROSE – ore 21.00 – di Leonardo Pieraccioni - con Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi – Commedia

Voto della critica: **

Voto della critica: **



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- BOHEMIAN RHAPSODY – ore 21.00 – di Bryan Singer - con Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy, Joseph Mazzello, Aidan Gillen – Biografico/Drammatico/Musicale

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- COLETTE – ore 21.00 – di Wash Westmoreland - con Keira Knightley, Eleanor Tomlinson, Dominic West, Fiona Shaw, Aiysha Hart – Biografico/Drammatico

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



VENTIMIGLIA

Teatro Comunale (tel. 0184 235263)

DOLCEACQUA



Cinema Cristallo (tel. 0184 206 324)

- STRONGER - IO SONO IL PIÙ FORTE – ore 21.00 – di David Gordon Gree - con Jake Gyllenhaal, Tatiana Maslany, Miranda Richardson, Richard Lane Jr., Nate Richman – Biografico/Drammatico - "L'appassionante storia di Jeff Bauman, un uomo comune, diventato un simbolo di speranza e di forza non solo per la sua città ma per il mondo intero in seguito al noto attentato della maratona di Boston. Il 27enne Jeff era alla maratona per provare a riconquistare l'amore della sua ex-ragazza Erin. È lì al traguardo ad aspettarla quando le bombe esplodono, provocandogli la perdita di entrambe le gambe. Dopo aver ripreso conoscenza in ospedale, Jeff aiuterà la polizia ad identificare uno degli attentatori, ma la sua battaglia personale è soltanto all'inizio. Dovrà affrontare lunghi mesi di riabilitazione fisica ed emotiva, trovando in se stesso e nell'instancabile supporto di Erin e della sua famiglia, la forza per reagire. Tratto da una storia vera…”

Voto della critica: ***





