Traghetti per la Sardegna: nel 2019 torna operativa la tratta Genova-Olbia con la Compagnia Grandi Navi Veloci

In estate tutti aspettiamo con ansia l'arrivo delle meritate ferie estive, momento di vero relax per godersi la famiglia in riva al mare o semplicemente fare una gita fuori porta. Con l'arrivo dell'anno 2019 finalmente e possibile andare in vacanza, in Sardegna, con la nuova linea di traghetti della Compagnia Grandi Navi Veloci, che operano sulla tratte dei traghetti Genova Olbia. Questo collegamento che si aggiunge a quello della più conosciuta tratta del traghetti da Livorno a Olbia nasce per soddisfare la crescente richiesta di spostamenti non solo per vacanza, ma anche per permettere spostamenti di merci più velocemente.



I moderni e veloci traghetti per Olbia, della Compagnia Grandi Navi Veloci, permettono di scoprire posti davvero unici della Sardegna. Questa meravigliosa isola è piena di straordinarie bellezze naturalistiche e architettoniche.

Le navi delle GNV offrono a bordi tutti i tipi di servizi anche quelli più esigenti, per affrontare un piacevolissimo viaggio verso la destinazione scelta.



ORARI E TARIFFE

I collegamenti effettuati dalla compagnia iniziano dal 25/05/2019 al 28/09/2019.

La linea prevederà 4 corse a settimana e il traghetto che effettuerà il tragitto, è il comodo e moderno Rhapsody.



Gli orari della linea Genova-Olbia sono i seguenti:

- partenza ore 10.00, arrivo ore 21.30

- Partenza ore 20.00, arrivo ore 08.00 del giorno successivo

- partenza ore 23.30, arrivo ore 11.30 del giorno successivo.



Gli orari della linea Olbia-Genova sono i seguenti:

- partenza ore 10.00, arrivo ore 21.30

- partenza ore 20.00, arrivo ore 08.00 del giorno successivo

- partenza ore 23.30, arrivo ore 11.30 del giorno successivo.



Questi orari possono essere soggetti a modifiche dovute a condizioni atmosferiche avverse o a specifici motivi. I tempi di imbarco da rispettare sono 1h prima per la partenza per chi non ha veicoli, mentre 2h prima per chi ha veicoli. La durata del percorso è di 11h e 30. Potranno essere imbarcate non solo auto ma anche veicoli commerciali con ottimi sconti applicati tutto l'anno. Per le tariffe, con prezzi scontatissimi, si consiglia di visitare il sito della compagnia. Prenotare in largo anticipo, entro il 30/11/2018, fà risparmiare il 25% del biglietto!



SISTEMAZIONE

La scelta del posto a bordo delle GNV è molto ampia. Si può scegliere da una comoda cabina interna ad una cabina vista mare. Le cabine possono ospitare un massimo di 4 persone e possono essere aggiunti se richiesti dei letti supplementari per i più piccoli. Alcune cabine sono riservate a ospiti con disabilità.

Sono presenti anche cabine dette Suite, che offrono particolari comfort agli ospiti. Si potrà scegliere tra una Suite Matrimoniale, una Suite Familiare e solo in alcune navi della Suite Presidential.



SERVIZI A BORDO

Come già citato prima, i servizi a bordo delle navi per la Sardegna sono molteplici. Si potrà scegliere tra diverse formule di ristorazione. Prenotare il pasto insieme al biglietto è una formula molto vantaggiosa, si potrà risparmiare fino al 45% rispetto ai prezzi standard.



Carte prepagate, come la FOOD PASS del valore di 30€ e la carta MAXI FOOD PASS del valore di 50€, o acquistare dei pacchetti di PENSIONE COMPLETA, possono essere consumati al self service oppure al ristornate, che include anche la pizzeria.



DIVERTIMENTO

A bordo delle GNV il divertimento è assicurato!

Si potrà gustare un piacevole aperitivo vista mare, ascoltare della buona musica o vedere un film, oppure ballare in compagnia, il tutto organizzato da una preparata compagnia di animazione.

Per gli amanti dello shopping a bordo si potranno fare acquisti di vario genere, mentre i più fortunati possono scegliere la sala slot o la sala giochi, per tentare la fortuna!



Sulle navi GNV è permesso anche portare animali domestici, come cani e gatti.



Non resta che prenotare in anticipo la splendida vacanza in Sardegna con la Compagnia Grandi Navi Veloci 2019!