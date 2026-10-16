Rally storico, sesta prova speciale sospesa per l’incidente a Da Zanche-De Luis: i leader costretti al ritiro

Svolta nel Campionato Italiano Rally Auto Storiche, dove il duo che era stato in testa per tutta la mattinata si è dovuto ritirare in seguito a un incidente. Lucio Da Zanche e Daniele De Luis hanno infatti dovuto dare forfait in seguito a un incidente nella sesta prova speciale (il tratto tra Ghimbegna e Badalucco) che per fortuna non ha avuto conseguenze per i due, ma le condizioni del mezzo non hanno reso possibile proseguire la gara.

La prova, che è stata sospesa per diversi minuti, è stata infine cancellata, portando a un ritardo sulla tabella di marcia. Solo negli ultimi minuti è stato dato il nulla osta per riprendere, con una vittoria finale che torna a essere molto più incerta: prima dell'inizio della prova il vantaggio di Da Zanche e De Luis era di oltre un minuto ma ora, con il loro ritiro, si fa tutto più incerto, dato lo scarto esiguo dai primi della classe.