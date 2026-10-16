Rally, le verifiche diventano uno spettacolo: tanti i curiosi per le auto storiche in via Adolfo Rava (Foto)

Prendono il via oggi tre giorni di fuoco per i motori: fino a domenica 18 Sanremo diventa infatti il centro del rallysmo tricolore, con la tappa finale del campionato italiano di categoria, che eleggerà i campioni, e il Rally storico che già questa mattina vedrà partire le prime auto da gara.

Ma lo spettacolo per gli appassionati è iniziato già nella serata di ieri, con le verifiche delle auto in gara per lo storico, svoltasi in via Adolfo Rava: un momento tecnico che è stato anche una sfilata delle vetture che partiranno questa mattina da Pian di Nave, con molti curiosi che si sono fermati a immortalare il momento, tra chi era semplicemente di passaggio e chi invece è accorso apposta per il momento e poter così ammirare da vicino le auto.

Ma non solo auto storiche, visto che sul Lungomare Calvino e in piazzale Dapporto si possono già ammirare gli stand delle vetture che saranno protagoniste della gara nazionale, che prenderà il via invece domani. Intanto però l'antipasto è già stato servito, mentre da oggi si partirà con le portate principali.