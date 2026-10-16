Portimao incorona Enzo Trulli: campione europeo ELMS. Un successo condiviso con lo sponsor sanremese Benza Srl.

C'è ancora una volta un pezzo di Sanremo sul tetto dell'automobilismo endurance europeo. Enzo Trulli ha conquistato il titolo LM P2 Pro/Am dell'European Le Mans Series al termine della 4 Ore di Portimao, chiudendo una stagione da protagonista con i colori di Algarve Pro Racing.

Un traguardo prestigioso che premia il talento del giovane pilota italiano e il lavoro di una squadra capace di lottare ai massimi livelli per tutto il campionato. Un successo che vede protagonista anche la sanremese Benza Srl, storica azienda matuziana leader nel settore dell'irrigazione e delle piscine, da tempo al fianco del percorso sportivo di Trulli nei principali appuntamenti internazionali.

La gara decisiva in Portogallo è stata tutt'altro che semplice. Chiamato a gestire una strategia differente rispetto a molti avversari, Trulli ha affrontato una prima fase di corsa particolarmente impegnativa a causa del degrado degli pneumatici, mantenendo però lucidità e concentrazione nei momenti più delicati.

Con il passaggio alle gomme nuove, il ritmo della vettura è cambiato radicalmente. Il pilota italiano ha messo in scena una straordinaria rimonta, recuperando numerose posizioni e superando otto vetture grazie a un passo gara tra i più competitivi dell'intero schieramento. Un contributo determinante per mettere il team nelle migliori condizioni possibili nella corsa al titolo.

Il campionato conquistato assume un valore ancora più significativo guardando al recente passato. Soltanto due stagioni fa l'attività agonistica di Trulli era stata limitata a poche apparizioni, mentre oggi il giovane pilota può celebrare la conquista del titolo europeo in una delle serie endurance più competitive del continente.

La vittoria nasce da una stagione caratterizzata da grande continuità. Al netto di due gare compromesse da episodi sfavorevoli, l'equipaggio di Algarve Pro Racing ha sempre occupato le primissime posizioni, alternando vittorie e podi che hanno consentito di rimanere in corsa fino all'ultimo appuntamento.

Dopo i festeggiamenti per il titolo europeo, l'attenzione è già rivolta alle prossime sfide. Nel mirino c'è ora l'Asian Le Mans Series, mentre il programma per la stagione successiva deve ancora essere definito.

Per Sanremo e per lo sponsor Benza Srl arriva però un'altra soddisfazione internazionale. Dopo aver accompagnato Trulli nel suo debutto alla leggendaria 24 Ore di Le Mans, l'azienda matuziana può oggi festeggiare un risultato storico: il titolo europeo conquistato da un pilota sul quale ha scelto di credere e investire, portando il nome della città dei fiori sui circuiti più prestigiosi del motorsport mondiale