Trasporti, al via la bigliettazione elettronica in provincia di Imperia: 194 nuove validatrici sui bus RT (Foto)

Parte ufficialmente da oggi, giovedì 15 ottobre, in provincia di Imperia con Riviera Trasporti, il nuovo sistema di bigliettazione elettronica regionale LiguriaGO. L’obiettivo è quello di rendere più facile e immediato l’accesso al trasporto pubblico locale in tutto il territorio ligure.

A presentare l’iniziativa, dal costo complessivo di 22,5 milioni di euro di risorse regionali, comprensivi di 10 anni di manutenzione: l’assessore regionale ai Trasporti Marco Scajola, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola, l’amministratore unico di RT Marco Prestileo e il capo della Direzione Centrale Business e Servizi di Liguria Digitale Riccardo Battaglini.

Nel dettaglio si tratta di un sistema di bigliettazione innovativo ABT (Account Based Ticketing) in cui i titoli di viaggio non sono legati o caricati su una tessera fisica, ma su un account digitale. Ogni titolo di viaggio è identificato tramite un QR code, un supporto contacless o una carta bancaria, e il calcolo della tariffa e la gestione dei biglietti avvengono tramite un sistema informatico centralizzato che è installato nel data center di Liguria Digitale.

L’intero progetto ha previsto la sostituzione di tutte le obliteratrici e dei dispositivi preposti all’emissione dei biglietti (biglietterie e rivendite) con sistemi intelligenti e connessi. Le 194 nuove validatrici installate su tutti i 113 bus RT sono da oggi aperte al pubblico dopo un periodo di sperimentazione cha già da qualche settimana sta coinvolgendo le linee costiere.



"Con il tempo necessario migliora il servizio sia nella qualità dei mezzi sia attraverso una lotta all’evasione e una semplificazione della bigliettazione che può rendere più agevole il servizio per i residenti e per i turisti - dice il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola-. È quindi positiva la decisione della Regione con cui ha finanziato il servizio di bigliettazione elettronica. In linea generale i miglioramenti devono proseguire. I finanziamenti che arrivano dallo Stato e che la Regione distribuisce sono ancora sbilanciati. Con l’inizio dell’anno scorso c’è stata una nuova considerazione della Riviera dei Fiori e della Provincia, ma si deve ancora raggiungere un criterio oggettivo di distribuzione dei fondi tra Genova Savona La Spezia e Imperia".



“Regione Liguria continua a supportare le province e le aziende con l’intento di potenziare il trasporto pubblico locale - dichiara l'assessore ai Trasporti della Regione Liguria Marco Scajola -. Nell’imperiese, negli ultimi due anni, abbiamo stanziato risorse mai viste prima dal Fondo nazionale trasporti pari a 14,8 milioni di euro, con un incremento di circa 2,3 milioni di euro annui rispetto al 2023. A queste economie vanno ad aggiungersi quelle per l’acquisto di nuovi bus, i 425mila euro per pensionamenti anticipati e ora anche quelle per la fondamentale bigliettazione elettronica. LiguriaGO rappresenta una rivoluzione per il trasporto pubblico locale. Permetteremo a cittadini e turisti una mobilità più semplice, flessibile e integrata: la Liguria è una delle prime regioni italiane ad adottare un sistema unico account based ticketing. Siamo, finalmente, pronti a partire sul territorio imperiese con questa nuova azione. I biglietti cartacei tradizionali verranno, via via, sostituiti da quelli digitali, e una volta concluse le installazioni e il cablaggio dei mezzi, anche nelle altre province, tutto il trasporto pubblico locale ligure avrà a disposizione un unico sistema di gestione e monitoraggio dei servizi. Si tratta di un progetto che porterà grandi benefici, soprattutto in termini di semplificazione per gli utenti, ma anche di risparmio, sia per gli utilizzatori abituali e gli abbonati, sia per i turisti: infatti, con il pagamento tramite carta di credito, il sistema potrà applicare automaticamente la miglior tariffa disponibile. LiguriaGO consentirà, inoltre, una più efficiente lotta all’evasione, un monitoraggio più capillare del servizio e del numero dei passeggeri trasportati e una migliore accessibilità all’acquisto dei titoli di viaggio”.



Riviera Trasporti si è dotata di una control room attrezzata dove gli operatori possono monitorare in tempo reale tutta la flotta avendo riscontro immediato sullo stato del servizio. Il sistema AVM consente altresì la localizzazione costante dei mezzi, abilitando i servizi della bigliettazione elettronica che da oggi entra in servizio. I passeggeri potranno quindi salire a bordo, passare la loro carta bancaria (o wallet digitale) direttamente su una delle nuove validatrici presenti a bordo e iniziare il loro viaggio, ricordandosi di ripetere la stessa operazione anche in fase di discesa dal mezzo. In questo modo, a fine giornata, il sistema calcolerà in automatico il numero di viaggi effettuati e le tratte percorse, applicando la miglior tariffa disponibile. Ovviamente, per chi non volesse usare il sistema LiguriaGO-Tap o per chi avesse ancora biglietti cartacei, sarà possibile validare i titoli con il sistema tradizionale, ancora presente a bordo di tutti i mezzi RT affiancato al nuovo.



"Tutto il parco mezzi è già stato attrezzato. Sarà un'agevolazione importante per i cittadini, ma ci permetterà anche di limitare l'evasione e, in tal senso, aumenteremo anche il controllo”, spiega l'amministratore unico di RT Marco Prestileo.



"Con l’avvio di LiguriaGO nell’imperiese mettiamo a segno un altro importante tassello nel percorso di innovazione del trasporto pubblico regionale - conclude Riccardo Battaglini di Liguria Digitale -. Dopo l’avvio del sistema a Savona, il progetto prosegue oggi a Imperia e coinvolgerà anche La Spezia, mentre a Genova sono in corso le attività per completare l’implementazione. L’obiettivo è dotare progressivamente tutto il territorio ligure di una piattaforma di bigliettazione elettronica unica, moderna e integrata. Come Liguria Digitale siamo impegnati a mettere la tecnologia al servizio dei cittadini e delle aziende di trasporto, per rendere l’esperienza di viaggio sempre più semplice, accessibile ed efficiente".

