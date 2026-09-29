Virtus Sanremese, Luca Fiuzzi è il nuovo allenatore: il tecnico arriva dopo il triennio positivo al Taggia

La Virtus Sanremese ha scelto Luca Fiuzzi per guidare la squadra nel prosieguo della stagione. Il nuovo allenatore arriva sulla panchina biancoazzurra dopo la positiva esperienza triennale al Taggia, dove ha avuto modo di consolidare il proprio percorso tecnico e maturare ulteriore esperienza alla guida di una prima squadra. Per Fiuzzi si tratta di una nuova importante tappa di una carriera che lo ha visto protagonista prima sul campo e, successivamente, in panchina. Il tecnico conosce bene il calcio del territorio e anche la realtà sanremese, avendo già lavorato nel settore giovanile della Sanremese. Ora l'obiettivo è quello di mettere la propria esperienza al servizio della Virtus e di una rosa chiamata a confrontarsi con ambizioni importanti.

Prima di intraprendere la carriera da allenatore, Luca Fiuzzi ha infatti costruito un percorso significativo da calciatore professionista, nel ruolo di difensore. Cresciuto nei settori giovanili di Valenzana ed Empoli, ha vestito le maglie di società importanti come Reggiana, Foligno e Monza. Nel corso della sua carriera ha poi accumulato una lunga esperienza in Serie D e nei campionati del territorio, indossando anche le maglie di Argentina Arma, Sanremese e Taggia. Un bagaglio maturato in anni di calcio vissuti direttamente sul terreno di gioco che oggi rappresenta una base importante per il suo lavoro in panchina. Dopo le prime esperienze con i giovani, Fiuzzi ha quindi proseguito il proprio percorso tecnico fino ad arrivare alla nuova avventura alla Virtus Sanremese.

L'arrivo del nuovo allenatore è stato accolto con grande entusiasmo dalla società, che punta sulle sue caratteristiche e sulla conoscenza dell'ambiente calcistico locale. Fiuzzi ha già avuto modo di osservare da vicino la squadra, assistendo dagli spalti alla prima partita, e ha potuto così farsi una prima impressione della rosa che avrà a disposizione. "È una grande opportunità per la mia carriera da allenatore. Entrare a far parte di questa grande famiglia, la Virtus, dove le ambizioni sono importanti, è uno stimolo fortissimo", ha spiegato il nuovo tecnico. "Ci metteremo subito al lavoro per raggiungere i nostri obiettivi a tutti i costi." Parole che testimoniano la volontà di iniziare immediatamente il lavoro e di affrontare con determinazione la nuova esperienza.

Proprio dall'osservazione della squadra è arrivata anche una prima valutazione sulla qualità dell'organico. Fiuzzi considera la rosa forte, ma individua nella gestione del gruppo uno degli aspetti fondamentali per trasformare il potenziale in risultati. "Vista la partita di domenica dagli spalti, la squadra è forte, è un dato indubbio che non si può nascondere", ha sottolineato il mister. Una rosa numerosa, composta da 24 giocatori, che dovrà essere gestita attraverso il coinvolgimento di tutti gli elementi a disposizione. Per il nuovo allenatore sarà quindi fondamentale creare le condizioni affinché ogni calciatore possa sentirsi parte del progetto, anche nei momenti in cui il minutaggio sarà inevitabilmente più limitato.

"Il segreto sarà essere bravi a coinvolgere tutti i ventiquattro ragazzi"*, ha aggiunto Fiuzzi, indicando proprio nella coesione dello spogliatoio uno dei fattori decisivi per il cammino della Virtus Sanremese. Il tecnico ha individuato nel possibile malcontento di chi trova meno spazio un elemento da gestire con attenzione, perché potrebbe incidere sugli equilibri del gruppo. "L'unico potenziale ostacolo potrebbe essere il malcontento di chi gioca meno, che a volte rischia di fare male al gruppo. Dobbiamo riuscire a coinvolgere tutti i ragazzi per raggiungere un obiettivo." Una linea chiara, dunque, per il nuovo corso biancoazzurro: valorizzare la qualità della rosa, mantenere compatto il gruppo e lavorare tutti nella stessa direzione.