GSTT Vallecrosia, Gabriele Scibilia conquista l'argento a Toirano

Ottimo risultato nel fine settimana per il GSTT Vallecrosia. Gabriele Scibilia conquista il secondo posto nell'under 13 del torneo regionale di Toirano.

Il sipario sulla stagione ligure del tennistavolo giovanile si alza, perciò, nel segno del GSTT Vallecrosia. Al primo torneo regionale di Toirano, con circa 35 atleti al via, la società frontaliera ha dimostrato che la programmazione e il cuore di una realtà orgogliosamente "di periferia" possono ribaltare anche i pronostici più scontati. "L'impresa di giornata porta la firma di Gabriele Scibilia nell'under 13" - fa sapere il GSTT Vallecrosia - "Il giovane talento ha conquistato un pesantissimo secondo posto, arrendendosi solo al savonese Tommaso Trucco. Un argento che vale doppio, perché ottenuto tenendosi alle spalle Enea Bozzo (Villaggio Sport Chiavari) e i portacolori del GSRTT Bordighera, Gabriele Rizzo e Matteo Raimondo".

Una soddisfazione enorme per il Vallecrosia, capace di far pesare la propria fame agonistica e il proprio vivaio contro avversari appartenenti a società sulla carta più attrezzate e dotate di budget differenti. "Non sazio del podio giovanile, Scibilia ha voluto misurarsi anche nell'under 21. Pur uscendo ai gironi, ha strappato applausi proponendo un tennistavolo arioso, spumeggiante e spregiudicato, mettendo alle corde giocatori anagraficamente e tecnicamente più quotati" - sottolinea il GSTT Vallecrosia - "A dominare l'under 21, così come l'under 17, è stato peraltro Matteo Marani: oggi in forza al Chiavari, ma nato e plasmato pongisticamente proprio sui tavoli del Vallecrosia. Per quanto riguarda gli altri piazzamenti, la categoria Under 11 ha registrato il successo di Lorenzo Forte e il buon terzo posto di Ethan Monaco (entrambi di Bordighera)".

Un bilancio complessivo che certifica il valore inestimabile del progetto sportivo del GSTT Vallecrosia. Nata nel 1995 sulle ceneri del 5 Torri, capace di calcare in passato i prestigiosi palcoscenici nazionali di B1 e B2, e guidata ininterrottamente dal presidente fondatore Gabriele Biamonti, la società continua a onorare una tradizione impreziosita da nomi storici come quello di Roberto Giontella. "Con atleti in rampa di lancio come Scibilia, la periferia dimostra di avere tutte le carte in regola per restare al centro dell'attenzione" - sottolinea il GSTT Vallecrosia.