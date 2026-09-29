ALA Sanremo inaugura la nuova palestra di arrampicata al campo di atletica di Pian di Poma

L'Associazione Ligure Arrampicata (ALA Sanremo) inaugura venerdì 2 ottobre, a partire dalle ore 17:00, la nuova palestra di arrampicata sportiva realizzata all'interno del polo sportivo del campo di atletica di Pian di Poma. Il taglio del nastro è programmato per le ore 17:30, seguito dalle prove pratiche gratuite dell'Open Day dedicate a bambini e ragazzi, che avranno l'opportunità di conoscere gli istruttori in vista dell'avvio dei corsi autunnali rivolti agli alunni delle scuole elementari e medie.

La struttura, completamente certificata e conforme alle normative vigenti, è il risultato di un percorso d'autofinanziamento promosso dalla comunità dei soci e dai sostenitori locali. Il progetto è stato infatti finanziato senza contributi esterni, grazie alle risorse raccolte tramite campagne di crowdfunding, le quote dei corsi e le donazioni private di appassionati della montagna.

Fondata nel 1993, ALA Sanremo opera da oltre trent'anni nel Ponente ligure per la promozione dell'arrampicata, occupandosi della chiodatura e manutenzione delle falesie naturali e dell'organizzazione di percorsi formativi per ogni fascia d'età.

Accanto all'attività didattica ordinaria e ai risultati agonistici di rilievo — tra cui spicca la qualificazione del quattordicenne Stefano Sonzogni alle finali nazionali di Arco nelle discipline Lead e Boulder —, il sodalizio si distingue per l'impegno in ambito sociale. Nel corso dell'ultimo anno l'associazione ha collaborato al "FESTIVALLE" in Valle Argentina insieme a Integrabili Sanremo per consentire la pratica dell'arrampicata a persone con disabilità, promuovendo inoltre giornate dedicate ai giovani affiancati dall'associazione Effetto Farfalla.

L'appuntamento di venerdì a Pian di Poma offrirà a famiglie e cittadini la possibilità di visionare il nuovo impianto e richiedere informazioni sull'offerta formativa in partenza nelle prossime settimane.