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Eventi | 28 settembre 2026, 11:49

Cibo e musica nell'entroterra, la Festa della Lumaca della Val Nervia anima Camporosso (Foto)

Evento proposto dalla Pro Loco di Camporosso Gli Amici del Mulino con il patrocinio del Comune

Cibo e musica nell'entroterra, la Festa della Lumaca della Val Nervia anima Camporosso (Foto)

Ottimo cibo e bella musica. La Festa della Lumaca della Val Nervia anima Camporosso

E' andata in scena ieri al Palatenda Bigauda l'ottava edizione della manifestazione che ha permesso a cittadini e non di degustare un piatto tipico locale: le lumache. La giornata è stata allietata da Ale Dj.

L'evento, proposto dalla Pro Loco di Camporosso Gli Amici del Mulino con il patrocinio del Comune, si è svolto in totale sicurezza anche grazie alla presenza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare.

Elisa Colli

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