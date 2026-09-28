Cibo e musica nell'entroterra, la Festa della Lumaca della Val Nervia anima Camporosso (Foto)

Ottimo cibo e bella musica. La Festa della Lumaca della Val Nervia anima Camporosso.

E' andata in scena ieri al Palatenda Bigauda l'ottava edizione della manifestazione che ha permesso a cittadini e non di degustare un piatto tipico locale: le lumache. La giornata è stata allietata da Ale Dj.

L'evento, proposto dalla Pro Loco di Camporosso Gli Amici del Mulino con il patrocinio del Comune, si è svolto in totale sicurezza anche grazie alla presenza della Croce Azzurra Misericordia di Vallecrosia al Mare.