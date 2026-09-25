A Sanremo la magia della lavanda di Valensole: al via la mostra fotografica "Lavanda Weekend"

Sarà inaugurata domani, dalle 19.00, al bar OltreOltrelaqua di corso Orazio Raimondo 95 a Sanremo, la mostra fotografica "Lavanda Weekend", realizzata dagli autori Manuela Martorana e Giacomo Sottocasa. L'organizzazione dell'iniziativa è curata da Gianni Bellanca e propone un viaggio per immagini tra i paesaggi della Provenza, alla scoperta delle atmosfere e dei colori che caratterizzano i campi di lavanda. Un appuntamento che unisce fotografia e territorio, portando a Sanremo le suggestioni di uno dei paesaggi più riconoscibili e affascinanti della Francia meridionale. Le opere saranno ospitate negli spazi del locale e potranno essere ammirate dal pubblico durante gli orari di apertura del bar.

Gli scatti sono stati realizzati a Valensole, nel cuore della Provenza, dove le distese di lavanda si estendono fino a confondersi con l'orizzonte. I due fotografi hanno scelto di raccontare questi luoghi non soltanto attraverso la loro bellezza paesaggistica, ma soprattutto attraverso le emozioni che riescono a trasmettere. La luce calda dell'estate, il susseguirsi delle tonalità, la delicatezza dei fiori e l'ampiezza degli spazi diventano così elementi di una narrazione visiva capace di restituire l'atmosfera vissuta dagli autori. Il paesaggio diventa quindi il punto di partenza per un racconto fatto di luce, colori e sensazioni, nel quale ogni immagine cerca di catturare un momento particolare del viaggio.

"Lavanda Weekend" nasce così come un piccolo viaggio da vivere con gli occhi e con il cuore, accompagnando il visitatore tra le immagini di una Provenza immersa nei suoi colori più caratteristici. Le fotografie invitano a lasciarsi trasportare dalle atmosfere dei campi di lavanda, richiamando anche attraverso le immagini la dimensione sensoriale di questi luoghi, tra profumi, luce estiva e distese viola. Un percorso pensato per offrire non soltanto una successione di fotografie, ma una vera esperienza visiva, capace di evocare la tranquillità e la magia della campagna provenzale. Il titolo stesso della mostra richiama l'idea di una breve fuga dalla quotidianità, concentrata in un fine settimana da ricordare attraverso gli scatti.

L'esposizione resterà allestita per due mesi al bar OltreOltrelaqua e sarà visitabile negli orari di apertura del locale. L'inaugurazione di sabato rappresenterà quindi l'occasione per incontrare gli autori e conoscere da vicino il progetto fotografico, scoprendo le immagini nate durante il viaggio a Valensole. "Lavanda Weekend" porta così nel cuore di Sanremo un frammento di Provenza, trasformando gli spazi del locale in un percorso tra paesaggi, colori e atmosfere. Un invito a fermarsi davanti alle fotografie e a lasciarsi guidare, immagine dopo immagine, dalla luce e dalla quiete dei campi di lavanda.