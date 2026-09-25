Sanremo, gran finale per la decima edizione di Soleá: al Cinema Ariston Ritz la giornata conclusiva dedicata al gioco d'azzardo

Si avvia alla conclusione a Sanremo la decima edizione di "Soleá", il festival di lettere e arti sceniche organizzato da CMC/Nidodiragno Produzioni per la direzione artistica di Angelo Giacobbe, sostenuto dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Sanremo e dall'Assessore Enza Dedali. L'edizione 2026 ha esplorato il tema del gioco d'azzardo e l'immaginario dei luoghi del gioco, legati a doppio filo con la storia della città e del suo Casinò.

La giornata conclusiva, in programma sabato 26 settembre presso il Cinema Ariston Ritz, proporrà un fitto calendario di appuntamenti tra cinema, letteratura e teatro.

Il programma di sabato 26 settembre

Ore 11:00 – Cinema: Proiezione del film Il collezionista di carte (2021) di Paul Schrader, opera che indaga il rapporto complesso ed enigmatico della società americana con la dimensione del gioco.

Ore 18:00 – Talk letterario: Incontro dal titolo "Le regole del gioco. Fiches, destini e parole: l'ossessione della sorte nella traiettoria di Landolfi e Calvino". Il dibattito approfondirà la figura di Tommaso Landolfi, scrittore e assiduo frequentatore del Casinò matuziano, mettendo a confronto la sua produzione artistica con quella di Italo Calvino. Interverranno Elena Arnone, Davide Belgradi, Letizia Lodi, Giuseppe Sansonna, Stefano Verdino e Clemente Tafuri, con la conduzione di Rosalba Ruggeri.

Ore 21:00 – Reading e musica: Spettacolo di chiusura "Ventiquattro ore nella vita di una donna", adattamento teatrale curato da Francesco Scarrone dall'omonima novella di Stefan Zweig. Protagoniste sul palco l'attrice Sara Bertelà (voce narrante) e la musicista Chiara Di Benedetto (violoncello, elettronica e voce).

Tutti gli eventi in programma nella giornata di sabato sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili, fatta eccezione per la proiezione cinematografica delle ore 11:00, accessibile con biglietto dal costo di 5 euro.