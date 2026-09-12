Torna l'Anticiclone delle Azzorre: clima settembrino, massime ovunque sotto i 30°C

(Adnkronos) -

L’anticiclone delle Azzorre torna 6protagonista sul Mediterraneo e porta sull’Italia un assaggio di meteo settembrino, con prevalenza di sole, temperature miti e valori massimi generalmente inferiori ai 30°C. Dopo gli ultimi fenomeni di instabilità al Sud e lungo il versante adriatico, l’alta pressione conquisterà progressivamente gran parte della Penisola, regalando un weekend stabile e una nuova settimana all’insegna del bel tempo.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, conferma che le temperature notturne scenderanno anche al di sotto dei 17-18°C, mentre le massime resteranno contenute sotto i 30°C. Sono previste combinazioni favorevoli di temperatura, umidità e vento dal punto di vista meteorologico.

L'alta pressione di origine oceanica interesserà inizialmente i settori occidentali della Penisola. Le prime regioni a registrare condizioni stabili saranno il Nord-Ovest, la Toscana, l'Umbria, il Lazio, la Campania e la Sardegna.

Oggi, sabato 12 settembre, il versante orientale e meridionale risentirà ancora di modeste infiltrazioni di aria instabile proveniente dai Balcani. Saranno possibili locali rovesci sul medio e basso versante adriatico e al Sud (con l'esclusione di Campania e Sardegna).

Domenica 13 settembre: la residua instabilità si limiterà a isolati piovaschi tra Salento, Calabria e Sicilia, altrove avremo cielo sereno o poco nuvoloso.

Le regioni del Sud rientreranno nelle medie climatologiche stagionali chiudendo il weekend con temperature inferiori ai 30°C.

Con l'inizio della nuova settimana, l’anticiclone delle Azzorre si estenderà ulteriormente verso est, garantendo cieli sereni da Nord a Sud. L'unica potenziale variazione è attesa per la giornata di mercoledì, quando il transito di una perturbazione sull’Europa Centrale potrebbe lambire il Nord Italia. Questo passaggio potrebbe portare un transitorio aumento dell'instabilità, con qualche precipitazione concentrata principalmente sul Nord-Est, per poi spostarsi velocemente verso i Balcani.

Al netto di questo rapido passaggio, i prossimi giorni garantiranno una stabilità atmosferica prolungata, offrendo giornate soleggiate e temperature miti. L'ultimo indicatore dell'anomalia termica estiva 2026 resterà l'acqua del mare: i bacini italiani registrano ancora temperature superficiali comprese tra i 27 e i 28°C.

NEL DETTAGLIO

Sabato 12. Al Nord: soleggiato. Al Centro: soleggiato, qualche rovescio sulle adriatiche. Al Sud: piogge in Calabria, Sicilia, solo a tratti sul resto delle regioni.

Domenica 13. Al Nord: soleggiato. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: instabile su bassa Sicilia e Calabria meridionale.

Lunedì 14. Al Nord: nubi sparse, qualche pioggia sulle Dolomiti.. Al Centro: sole prevalente. Al Sud: piovaschi sul ragusano.

Tendenza: nuova settimana soleggiata, più instabile al Nord mercoledì e sulle adriatiche giovedì.