Bussana celebra Sant’Egidio con il Cardinale Bagnasco e rende grazie per la venerabilità di don Lombardi

Una giornata di straordinaria grazia e di profonda comunione ecclesiale attende Bussana di Sanremo, guidata dal Parroco Don Marco Palermo, martedì 1° settembre 2026, in occasione della Solennità di Sant’Egidio Abate, Patrono di Bussana, che quest’anno sarà unita alla Celebrazione Diocesana di ringraziamento per la venerabilità del Servo di Dio don Francesco Lombardi, Prevosto di Bussana. La festa del Santo Patrono si impreziosisce così di un significato particolare: alla tradizionale devozione per Sant’Egidio si unirà il rendimento di grazie per il riconoscimento delle virtù eroiche di un sacerdote che ha profondamente segnato la storia religiosa e umana del territorio.

A rendere questo momento ancora più solenne e memorabile sarà la presenza di Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Angelo Bagnasco, Arcivescovo emerito di Genova, che presiederà i principali momenti della giornata e condividerà con la comunità la gioia per la venerabilità di don Francesco Lombardi.

Le celebrazioni prenderanno avvio presso il Santuario Basilica del Sacro Cuore di Gesù:

ore 7.30 – Santo Rosario e Litanie;

ore 8.00 – Santa Messa.

Alle 10.30, presso il suggestivo Santuario Maria Santissima Annunziata, alla Grotta dell’Arma, il Cardinale Angelo Bagnasco terrà la conferenza sul tema: “Vieni e seguimi: la chiamata del Signore nella vita di Sant’Egidio Abate”. Nel pomeriggio le celebrazioni proseguiranno presso il Santuario Basilica del Sacro Cuore di Gesù.

Ore 17.30 – ingresso della storica Banda Musicale “Città di Sanremo”.

Ore 17.45 – accoglienza sul sagrato del Santuario Basilica del Cardinale Angelo Bagnasco.

Ore 18.00 – Solenne Santa Messa Stazionale, presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco.

Alla celebrazione parteciperanno S.E.R. Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia-San Remo, e S.E.R. Mons. Alberto Maria Careggio, Vescovo emerito di Ventimiglia-San Remo, insieme ai venerabili Capitoli della Cattedrale e della Basilica Concattedrale, ai Parroci della Città e al presbiterio diocesano. Gli alunni del Seminario Vescovile presteranno il servizio liturgico. Saranno presenti anche le Autorità Civili e Militari della Città, le Associazioni e le Confraternite. Il servizio di animazione liturgica sarà curato dall’Ensemble Giovanile Januensis, diretta dal Maestro Andrea Nanfria.

Nel corso della celebrazione sarà dedicato un momento di particolare raccoglimento all’omaggio e alla preghiera presso la tomba del Venerabile don Francesco Lombardi. Don Francesco Lombardi continua infatti a parlare al presente attraverso l’eredità spirituale di una vita interamente consacrata a Dio e al prossimo. Il riconoscimento della sua venerabilità rappresenta per Bussana e per l’intera Diocesi una memoria viva, capace di indicare ancora oggi un cammino di fede, di servizio e di carità. La sua testimonianza, unita alla devozione a Sant’Egidio Abate, vuole essere soprattutto per i giovani e per le famiglie un invito a non temere le difficoltà del cammino e a riconoscere nei testimoni della fede fari luminosi di speranza.

Al termine della Santa Messa avrà luogo la solenne processione liturgica in onore di Sant’Egidio Abate, presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco, con la partecipazione di Mons. Antonio Suetta e Mons. Alberto Maria Careggio, del clero, del Seminario, delle Autorità Civili e Militari, delle Associazioni e delle Confraternite. Il corteo religioso percorrerà: Piazza Don Francesco Lombardi, Via Oriani, Piazza Chiappe, Via Giulio Cesare, Via Marsala, Via Galvani, Via Genova, Via Torino, Via Toti, Via Bastioni, Via Tre Fontane, Via Brigata Liguria e Piazza Don Lombardi. Seguiranno il rientro nel Santuario Basilica e la solenne benedizione conclusiva. I fedeli sono invitati ad addobbare le vie attraversate dalla processione, contribuendo così a rendere visibile la partecipazione e l’affetto dell’intera comunità verso il proprio Santo Patrono.

La comunità parrocchiale invita a partecipare numerosi le autorità civili e religiose, le associazioni, i giovani, le famiglie e tutti i cittadini, per stringersi insieme attorno al Cardinale Angelo Bagnasco in una giornata di festa, preghiera e solenne rendimento di grazie. Sarà un momento nel quale il presente e il futuro di Bussana saranno affidati all’intercessione di Sant’Egidio Abate e alla testimonianza spirituale del Venerabile don Francesco Lombardi, in un ideale abbraccio tra storia, fede e speranza.