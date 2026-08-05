Nepi Molineris (Sport e Salute): "Sport Illumina porta sport, inclusione e socialità nelle periferie"

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(Adnkronos) - L'amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha presentato a Trapani il progetto Sport Illumina, che punta a riqualificare aree urbane degradate trasformandole in spazi dedicati allo sport, all'inclusione e alla socialità. L'iniziativa, finanziata dal ministro per lo Sport e i Giovani, prevede la realizzazione di 85 aree in tutta Italia, dieci delle quali in Sicilia. Oltre agli impianti sportivi, il progetto sarà arricchito con spazi dedicati alle famiglie e ai più piccoli, con l'obiettivo di rafforzare il senso di appartenenza della comunità e promuovere la cura condivisa dei luoghi attraverso i valori dello sport.