Paura di viaggiare? Tra conflitti dichiarati e guerre dimenticate, il mondo sembra più instabile. Ma oggi è davvero più pericoloso partire?

"Ma non hai paura?" Negli ultimi anni questa è diventata una domanda che mi viene rivolta spesso prima di un viaggio. Non conta solo la destinazione: prima ancora di chiedermi cosa visiterò, molti vogliono sapere se ho dei timori. È una curiosità che nasce meno dall’esperienza e più dalle immagini che ogni giorno scorrono davanti ai nostri occhi.

Missili, droni, città bombardate, evacuazioni, mappe colorate di rosso. Alcune guerre aprono i telegiornali per settimane, altre sopravvivono pochi secondi nei notiziari, molte spariscono completamente dall’attenzione pubblica pur continuando a provocare vittime. Il risultato è una sensazione diffusa: il mondo sembra diventato improvvisamente più instabile e alcuni confini invalicabili. Ma è davvero così? La risposta non è semplice, perché oggi convivono due mappe del pianeta. La prima è quella costruita dai media, dagli algoritmi dei social e dai video che scorrono senza sosta sui nostri telefoni. È una geografia dominata dall’emergenza, dove la paura viaggia più veloce degli aerei e ogni crisi sembra riguardarci direttamente. La seconda è quella che si incontra viaggiando. È fatta di persone che aprono il negozio ogni mattina, bambini che escono da scuola, autobus in ritardo, pescatori che rammendano le reti e famiglie che continuano semplicemente a vivere la propria quotidianità, talvolta anche a poche centinaia di chilometri da un conflitto. Queste due mappe raramente coincidono. Naturalmente questo non significa ignorare i rischi.

Esistono Paesi dove oggi non andrei mai e aree in cui la prudenza non è un’opzione, ma un dovere. Le indicazioni delle autorità, gli avvisi internazionali e il buon senso devono sempre venire prima del desiderio. Il coraggio non consiste nel mettersi inutilmente a rischio, ma nel saper distinguere il pericolo reale dalla percezione. Troppo spesso finiamo per identificare un’intera nazione con una singola regione, un continente con un titolo di giornale. Mi è capitato più volte di sentire persone rinunciare ad un viaggio dopo un attentato avvenuto a migliaia di chilometri dalla meta scelta. Altre ridurre il Messico esclusivamente alle cronache della violenza dei cartelli della droga. Oppure scartare la Giordania soltanto perché confinante con una delle aree più instabili del pianeta, senza considerare che la realtà di Amman o di Petra è molto diversa dall’immagine che arriva sugli schermi.

Esiste però anche il fenomeno opposto. Ci sono luoghi di cui quasi nessuno si preoccupa semplicemente perché nessuno ne parla. Il Mozambico, ad esempio. Le sue coste sono tra le più spettacolari dell’Oceano Indiano e attraggono viaggiatori alla ricerca di isole incontaminate, immersioni e resort affacciati su un mare cristallino. Eppure, nella provincia settentrionale di Cabo Delgado, da anni si combatte un conflitto che ha provocato centinaia di morti. Una guerra civile poco raccontata dai media internazionali, forse perché lontana dai principali interessi geopolitici. Chi organizza un viaggio a Maputo o nell’arcipelago delle Bazaruto non ne ha mai sentito parlare. È la dimostrazione che la geografia della paura non è soltanto deformata dall’eccesso di informazioni: a volte lo è anche dal silenzio. Sarebbe però ingenuo sostenere che nulla sia cambiato.

Le guerre contemporanee hanno caratteristiche diverse rispetto al passato. Non sempre esistono fronti definiti e le minacce maggiori possono essere terroristiche o informatiche. Per questo il viaggiatore del 2026 può essere più spaventato di quello di trent’anni fa. Preparare un viaggio significa conoscere il contesto politico, seguire gli aggiornamenti sulla sicurezza, filtrare le fonti e avere delle alternative. È una forma di responsabilità, non una rinuncia alla scoperta. Perché quando smettiamo di conoscere un Paese per ciò che è e iniziamo a immaginarlo soltanto attraverso le notizie, lasciamo che siano altri a raccontarcelo. E un luogo descritto esclusivamente attraverso la guerra finisce inevitabilmente per essere ridotto alla guerra. Non bisogna partire a ogni costo. Ma non bisogna nemmeno rinunciare a partire per paura di un mondo che conosciamo indirettamente. Il buon viaggiatore non è quello che sfida il pericolo: è quello che lo studia, lo rispetta e, soprattutto , lo evita.

Il mondo non è diventato improvvisamente più sicuro o più pericoloso. E’ diventato solo più difficile da leggere. Per questo, oggi viaggiare è prima di ogni cosa separare il vero rischio dalla sola paura.