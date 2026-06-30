Sanremo, un incontro per ripensare il futuro della terza età: venerdì "Anziani?" apre il confronto su bisogni e servizi

Come vivono oggi gli over 65 e quali risposte può offrire il territorio alle sfide dell'invecchiamento? Sono questi gli interrogativi al centro di "Anziani?", l'iniziativa promossa da Generazione Sanremo, in programma venerdì 3 luglio, dalle 17 alle 19, nella Sala della Federazione Operaia Sanremese, in via Corradi 47. L'appuntamento nasce con l'obiettivo di aprire un momento di confronto e approfondimento dedicato alla condizione della popolazione anziana, affrontando temi legati al benessere, all'invecchiamento attivo, ai servizi per gli over 65 e alle esperienze sviluppate in altri territori.

“L'incontro nasce con l'obiettivo di aprire un momento di approfondimento e confronto sul tema dell'invecchiamento, ponendo al centro la qualità della vita delle persone anziane, la loro partecipazione attiva alla vita sociale e le prospettive di una comunità sempre più inclusiva”, spiegano gli organizzatori. Nel corso del pomeriggio sono previsti interventi, testimonianze e momenti di dialogo con il pubblico, con l'intento di raccogliere idee, esperienze e proposte utili ad affrontare una delle principali sfide demografiche dei prossimi anni.

“L'iniziativa vuole rappresentare un'occasione di ascolto e di condivisione di esperienze, nella consapevolezza che l'aumento della popolazione anziana costituisce una delle principali sfide sociali dei prossimi anni e richiede risposte innovative, capaci di valorizzare le competenze, l'autonomia e il patrimonio umano rappresentato dalle persone della terza età”, sottolinea Generazione Sanremo.

L'invito è aperto a cittadini, associazioni, operatori del settore e istituzioni, oltre a tutti coloro che desiderano partecipare a una riflessione sul presente e sul futuro della terza età nel territorio sanremese. L'ingresso è libero.