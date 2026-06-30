Ordinanza per la Notte Bianca a Ventimiglia, Di Muro: "Provvedimento per garantire la tutela dell’incolumità pubblica"

"L'intento dell’Amministrazione non è mai stato quello di penalizzare i cittadini né, tantomeno, impedire alle famiglie di acquistare beni di prima necessità come le casse d’acqua, soprattutto in un periodo caratterizzato da temperature elevate" - dice il sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro in seguito alle segnalazioni pervenute in merito all'ordinanza emessa in occasione della Notte Bianca medievale andata in scena nel centro città sabato sera.

"Ritengo doveroso fornire un chiarimento a fronte delle segnalazioni pervenute in merito all’ordinanza adottata in occasione della Notte Bianca. Si tratta della medesima tipologia di provvedimento che viene adottata in occasione di tutte le manifestazioni di particolare rilievo caratterizzati da una grande partecipazione di pubblico, al fine di assicurare il rispetto dei protocolli di safety e security e garantire la tutela dell’incolumità pubblica" - sottolinea il primo cittadino - "Evidentemente, in alcuni casi, il provvedimento è stato interpretato e applicato in maniera eccessivamente restrittiva dagli esercizi commerciali ricadenti all’interno del perimetro della manifestazione".