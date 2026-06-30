Sanremo: a Gozo Superiore strada danneggiata da quasi due mesi, i residenti chiedono interventi urgenti (Foto)

Cresce la preoccupazione tra i residenti di Gozo Superiore, frazione sulle alture sopra Sanremo, per una situazione di pericolo che si trascina ormai dall’8 maggio scorso senza una soluzione concreta. Al centro della segnalazione c’è un cedimento dell’asfalto lungo una strada che il Comune definisce “consorziale” o interpoderale, ma che da anni rappresenta un importante collegamento tra Gozo Inferiore e Superiore, utilizzato quotidianamente da residenti, mezzi agricoli, furgoni e motocicli.

Secondo quanto raccontano gli abitanti della zona, il problema si è manifestato con la comparsa di una voragine nell’asfalto, larga circa 60 centimetri per 30 e particolarmente insidiosa perché, spiegano, “sotto è ancora più larga e profonda”. Un pericolo concreto soprattutto per motocicli, biciclette e mezzi con ruote di piccole dimensioni, che rischiano di rimanere incastrati. “Se ci finisce dentro un motorino, può succedere qualcosa di grave”, denunciano i residenti. In particolare il problema è acuito dalla dimensione della strada, che non essendo particolarmente larga complica il passaggio anche dei mezzi pesanti.

In un primo momento, alcuni abitanti avevano cercato di mettere in sicurezza il tratto con delle lamiere, ma l’intervento è stato bloccato dopo l’arrivo della polizia locale. Successivamente sarebbero state posizionate alcune barriere mobili, rimaste però vuote e facilmente spostabili, tanto che oggi i mezzi continuano a transitare nonostante il rischio. I cittadini raccontano di essersi rivolti più volte al Comune, ricevendo rassicurazioni sull’avvio dei lavori, ma a distanza di quasi due mesi nulla sarebbe ancora stato deciso.

“Non vogliamo litigare con nessuno – spiegano – ma abbiamo bisogno di sapere come muoverci. Se il Comune non può intervenire subito, siamo pronti anche a fare la nostra parte, purché ci venga indicato come procedere”. La strada, pur priva di illuminazione, negli anni ha beneficiato di diversi interventi pubblici, dalla cementificazione al passaggio delle fognature, elemento che secondo i residenti confermerebbe la sua importanza per la viabilità locale. Ora la richiesta è chiara: una risposta rapida e un intervento concreto per ripristinare la sicurezza e garantire il passaggio in vista della stagione estiva, quando il traffico nella zona aumenta sensibilmente: “Qui ci passano tutti: chi lavora, chi vive in zona, chi deve muoversi con trattori, camioncini o camper. L’importante è poter transitare in sicurezza”, concludono gli abitanti.