Sanremo, il Mercato dei Fiori ospita un convegno dedicato al futuro del settore

Il Mercato dei Fiori di Sanremo ospiterà lunedì 29 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il convegno “Il Mercato dei Fiori ed il rilancio della floricoltura del Ponente”, un importante momento di confronto tra istituzioni, associazioni di categoria, operatori e rappresentanti del territorio per approfondire le prospettive di sviluppo di uno dei comparti più identitari e strategici dell’economia ligure.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo del Mercato dei Fiori di Sanremo quale infrastruttura di riferimento per la filiera floricola e di fare il punto sugli interventi di riqualificazione realizzati grazie alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che hanno consentito il recupero e il potenziamento della struttura.

La mattinata si aprirà con una visita al Mercato dei Fiori e agli interventi effettuati, seguita dai saluti istituzionali che vedranno la partecipazione dell’Assessore alla Floricoltura del Comune di Sanremo Ester Moscato, del Presidente di AMAIE Energia e Servizi Sergio Tommasini, del Capo Dipartimento MASAF Marco Lupo, dell’Assessore regionale all’Agricoltura Alessandro Piana e dell’On. Isabella Tovaglieri, eurodeputato membro della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo.

A seguire il direttore Luca Pesce illustrerà il progetto di recupero del Mercato dei Fiori, con un approfondimento sugli interventi realizzati, sullo stato di avanzamento e sulle future modalità di utilizzo della struttura.

Ampio spazio sarà inoltre dedicato al ruolo delle associazioni di rappresentanza e al contributo degli operatori del comparto. Interverranno infatti Paolo Della Pietra, Direttore di Confindustria Imperia, Silvio Bregliano, Presidente Federfiori Confcommercio Imperia, e Luca Magnolini, Presidente ANCEF, che si confronteranno sulle strategie necessarie per rafforzare la competitività della floricoltura del Ponente ligure.

Il dibattito proseguirà con il contributo dei principali Centri di Assistenza Agricola della Liguria, rappresentati da Stefano Roggerone, Presidente CIA Liguria, Gianluca Boeri, Presidente Coldiretti Liguria, e Luca De Michelis, Presidente Confagricoltura Liguria, che illustreranno servizi, opportunità e strumenti a supporto delle imprese del settore.

Seguiranno le testimonianze degli operatori del settore, con gli interventi dell’imprenditore floricolo Sergio Viglietti e dell’ibridatore Antonio Marchese, che porteranno la propria esperienza diretta sulle sfide e le opportunità del mercato.

Le conclusioni saranno affidate all’Assessore regionale Alessandro Piana e all’On. Isabella Tovaglieri.

L’appuntamento rappresenta un’importante occasione per condividere una visione comune sul futuro della floricoltura ligure, valorizzando gli investimenti realizzati e individuando nuove strategie di crescita per un comparto che continua a rappresentare un’eccellenza del territorio e un elemento distintivo dell’economia del Ponente.