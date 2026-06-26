Sanremo, al Teatro dell’Opera prende il via Unojazz&Blues con l’omaggio a Dodo Goya firmato Franco D’Andrea Trio

Prende il via stasera al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo la rassegna Unojazz&Blues, che inaugura l'edizione con un appuntamento dedicato a una delle figure più amate della musica cittadina. Protagonista della serata sarà infatti “I’ll Remember Dodo”, omaggio al grande artista sanremese Dodo Goya affidato al Franco D’Andrea Trio. Sul palco salirà Franco D’Andrea, pianista di fama internazionale, affiancato da due musicisti di primo piano come Roberto Gatto alla batteria e Gabriele Evangelista al contrabbasso. Il trio proporrà un viaggio musicale che intreccia blues, jazz delle origini, Duke Ellington e John Coltrane, rielaborando le invenzioni ritmiche e la libertà espressiva che hanno caratterizzato la musica di D’Andrea e il ricordo di Dodo Goya.

Un concerto che promette energia e grande comunicazione, grazie a un sound dal forte feeling bluesy, capace di coniugare ricerca musicale e immediatezza, dando vita a una performance libera, gioiosa e coinvolgente. Ad aprire la serata sarà Freddy Colt, amico e profondo conoscitore di Dodo Goya, che si esibirà insieme al suo Mandolinology 4tet, introducendo il pubblico all'atmosfera del concerto principale. L'inizio è fissato alle ore 21. L'ingresso è gratuito, ma è richiesta la prenotazione online. Il link sarà attivo dalle 10 alle 20 del giorno stesso del concerto, fino a esaurimento dei posti disponibili. Gli organizzatori ricordano inoltre che il check-in dovrà essere effettuato entro le 21.10: oltre tale orario il posto prenotato non sarà più garantito.

La rassegna proseguirà già domain, con l'esibizione della Tennessee Rose Blues Band, preceduta dall'opening act dei The Blue Laws. Unojazz&Blues è sponsorizzato da Unoenergy, azienda sanremese attiva a livello nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico. La manifestazione è prodotta da E20Sanremo S.r.l., con la direzione artistica di Andrea De Martini e Marco Tonin, la direzione di produzione di Mara De Scalzi e l'organizzazione di Le Muse Novae / Mus'Art.