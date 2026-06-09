Sanremo, Confesercenti segnala il degrado della passeggiata Vittorio Emanuele II: scatta la pulizia straordinaria

Resta alta l'attenzione di Confesercenti sullo stato di manutenzione della città. Questa volta l'associazione ha acceso i riflettori sulla passeggiata Vittorio Emanuele II, una delle zone più prestigiose e frequentate di Sanremo, oggetto di numerose segnalazioni da parte degli operatori associati. A evidenziare la situazione è stato il presidente cittadino Domenico Alessi, che ha sottolineato come l'area rappresenti un importante biglietto da visita per la città. Si tratta infatti di una zona caratterizzata dalla presenza di numerosi stabilimenti balneari, situata a ridosso della Ciclabile Riviera dei Fiori, con affacci panoramici sul mare e camere di alberghi di lusso.

«Una zona che dovrebbe essere conservata come un gioiello di famiglia, ma che purtroppo si presenta diversamente», ha dichiarato Alessi, spiegando come l'associazione abbia richiesto al Comune un intervento straordinario di pulizia per restituire decoro all'area. La richiesta ha trovato una rapida risposta da parte dell'amministrazione comunale. Confesercenti ha infatti espresso soddisfazione per il pronto intervento dell'assessore all'Igiene urbana Ester Moscato, che ha predisposto con tempestività un'operazione straordinaria di pulizia e lavaggio delle strade e delle scalinate pedonali della passeggiata.

«Oggi qualcosa si è mosso e con grande piacere possiamo ringraziare il pronto impegno dell'assessore all'Igiene urbana Ester Moscato», ha evidenziato Alessi. Per l'associazione si tratta di un segnale concreto di attenzione verso il territorio, capace di restituire fiducia a cittadini e operatori economici che quotidianamente vivono e lavorano in una delle zone più rappresentative della città. «Un piccolo segnale che restituisce fiducia a chi vorrebbe arrendersi davanti a situazioni di apatia e trascuratezza», conclude il presidente cittadino di Confesercenti.