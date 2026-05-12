CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, martedì 12 maggio 2026

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nella immagini il film al Tabarin del cinema Centrale di Sanremo



SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 17.00 - 19.15 - 21.30 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- MICHAEL – ore 16.45 - 19.15 - 21.30 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- MORTAL KOMBAT II – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Simon McQuoid - con Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Tadanobu Asano, Jessica McNamee, Damon Herriman - Azione/Avventura – “Il nuovo capitolo dell'iconico franchise videoludico vede, ancora una volta, il Regno della Terra affidarsi a una squadra di guerrieri per affrontare una battaglia decisiva contro i nemici del Regno Esterno. Il viaggio inizia quando l'amatissimo Johnny Cage in persona scopre il suo vero destino: unirsi a un gruppo di guerrieri prescelti e prepararsi per uno scontro ben più letale di qualsiasi cosa abbia mai visto prima. Si tratta infatti di affrontare un'epica battaglia all'ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull'esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 16.30 - 18.45 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ANTARTICA – QUASI UNA FIABA - ore 16.15 - 21.15 – di Lucia Calamaro - con Silvio Orlando, Barbara Ronchi, Valentina Bellè, Simone Liberati, Lorenzo Balducci - Commedia – “Una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per otto mesi l'anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce. Non conosce. Non sa. L'arrivo di Maria, genio forastico e cocciuto, nella base più isolata dell'Antartide, metterà in crisi i progetti del capomissione Fulvio Cadorna, suo mentore. Fulvio e Maria sono simili, sono legati, sono complici. Ma come spesso capita, tutti vogliono la stessa cosa, fino al giorno in cui ognuno vuole la sua. Un conflitto scientifico, ideologico, affettivo...”

Voto della critica: ***

- MILLENNIUM ACTRESS (2001) – ore 18.30 – di Satoshi Kon - Animazione – “La ricostruzione di una sala cinematografica, ora dedicata alla diva Chiyoko Fujiwara, è oggetto di un documentario, realizzato da Genya Tachibana e dal suo operatore e aiutante. Genya ha conosciuto anni prima Chiyoko ed è il suo più devoto fan: finalmente questa occasione gli permetterà di parlare con lei in una intervista. La leggendaria attrice si è ritirata dalle scene da decenni e l'intervista si trasforma presto in qualcosa di inatteso. Il racconto della sua carriera diventa un flusso ininterrotto di ricordi, che travalicano i confini del tempo e della verosimiglianza: episodi della sua vita si intrecciano con i ruoli interpretati sullo schermo, mentre i due interlocutori vengono letteralmente risucchiati dentro le immagini, partecipando alle vicende come testimoni e comparse. È l'inizio di un viaggio che attraversa epoche, generi e stati emotivi, all'inseguimento di un amore perduto e mai dimenticato, di Chiyoko verso uno straniero senza nome, un rivoluzionario braccato dalla legge...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- PECORE SOTTO COPERTURA – ore 16.30 – di Kyle Balda - con Ciro Priello, Arianna Craviotto, Emma Thompson, Hugh Jackman, Regina Hall - Azione/Commedia – “In questa nuova e brillante rivisitazione del genere mystery, George (Hugh Jackman) è un pastore che ogni sera legge romanzi gialli alle sue amate pecore, convinto che non possano comprenderlo. Quando però un misterioso incidente sconvolge la tranquillità della fattoria, le pecore decidono di dover diventare loro stesse delle detective. Seguendo gli indizi e indagando sui sospetti umani, dimostrano che anche le pecore possono essere brillanti investigatrici...”

Voto della critica: ****

- CORTO CHE PASSIONE! – ore 18.45 – più di 100 i cinema di tutta Italia che programmano, ogni secondo martedì del mese, per un anno, una selezione continuamente rinnovata di cortometraggi, con la possibilità di vedere su grande schermo, nella stessa serata, circa 70 minuti di proposte stimolanti e diversificate

- BILLIE EILISH’S HIT ME HARD AND SOFT – ore 21.15 – di James Cameron, Billie Eilish - con Billie Eilish - Documentario – “Registrato durante il suo tour mondiale, il film è un'esperienza musicale e cinematografica completamente nuova e immersiva, che porta sul grande schermo una delle artiste più acclamate e influenti della sua generazione...”

Voto della critica: n.p.

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- L’AMORE STA BENE SU TUTTO – ore 15.30 - 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Giampaolo Morelli - con Claudia Gerini, Monica Guerritore, Paolo Calabresi, Roberto Citran, Ilenia Pastorelli - Commedia – “Stefano Rovelli è diventato famoso come autore di un volumetto dal titolo ‘Come lasciare il proprio partner in 7 passi ed essere felici’. Federica, una giovane donna ‘messa in pausa’ dal compagno, è convinta che la colpa sia di Stefano, anche perché il compagno divorava i manuali dello scrittore, e lei non intende lasciare Stefano in pace finché non convincerà il suo ex a tornare con lei. Frank è un cantante tradizionale costretto a fare coppia con un rapper che usa l'autotune: Manlio, il suo manager, viene convocato in Vaticano dove gli viene chiesto di far esibire Frank e la sua ex partner Milly davanti al Santo Padre. Peccato che ora Frank e Milly si detestino e non vogliano saperne di rivedersi. Vittoria Casati è una Onorevole in calo di popolarità che decide di accogliere un piccolo rifugiato africano: però all'aeroporto si presenta un omone ghanese che non assomiglia affatto al bambino delle foto che ha ricevuto e Vittoria, per non perdere la faccia davanti ai media e agli elettori, lo accoglie in casa, accanto al marito Giovanni e ai loro due figli...”

Voto della critica: **

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- ILLUSIONE – ore 16.00 - 21.00 – di Francesca Archibugi - con Jasmine Trinca, Michele Riondino, Angelina Andrei, Vittoria Puccini, Francesca Reggiani - Drammatico – “Periferia di Perugia. In un fosso viene ritrovata una ragazzina che indossa un completo d'alta moda. La polizia sta per portare via il corpo, quando un sospiro la svela ancora viva: si chiama Rosa Lazar, è moldava e non ha nemmeno 16 anni. La sostituta procuratrice Cristina Camponeschi e lo psicologo Stefano Mangiaboschi sono immediatamente chiamati a occuparsi del caso. L'indagine è più complicata del previsto, perché Rosa non sembra avere coscienza delle brutali violenze subite e copre la verità dei fatti. Per la sostituta procuratrice Rosa diventerà la chiave per un'indagine internazionale su scenari inquietanti. Per lo psicologo sarà un altro tipo di indagine, interiore, che lo porterà a scoprire il vero enigma di Rosa Lazar...”

Voto della critica: ***

- NEL TEPORE DEL BALLO – ore 18.30 – di Pupi Avati - con Massimo Ghini, Isabella Ferrari, Giuliana De Sio, Lina Sastri, Sebastiano Somma - Drammatico – “Gianni Riccio è un famoso conduttore televisivo. Anche se la sua infanzia non è stata facile per la scomparsa di entrambi i genitori in due diverse circostanze, ora però può essere soddisfatto del successo ottenuto. Quando però si ritrova nel bel mezzo di un crack finanziario con complicazioni anche penali tutto gli crolla addosso. Si vede costretto a tornare ai luoghi di origine incontrando di nuovo un antico amore che potrebbe costituire per lui l'occasione di una rinascita...”

Voto della critica: ****



IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 20.45 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- MICHAEL – ore 20.45 – di Antoine Fuqua - con Jaafar Jackson, Miles Teller, Kat Graham, Colman Domingo, Nia Long - Biografico – “Michael è un bambino pieno di sogni e di talento. Balla e canta in modo unico, si esibisce con i fratelli nel gruppo Jackson 5 e interpreta la musica come un meraviglioso strumento per cambiare il mondo. Cresce con il mito di Peter Pan e sogna di fare del bene attraverso la musica, ma si trova a crescere con un padre opprimente, che non esita a tirare fuori la cinta per imporre il suo volere. Ma Michael è destinato a diventare un'icona, la sua ascesa da solista va di pari passo con l'intima urgenza di avere sempre maggiore emancipazione dalla figura paterna, fino al ‘divorzio professionale’ decretato via fax dal suo nuovo avvocato Branca, che gli starà accanto tutta la vita e oltre. Nel frattempo, tra un animale esotico e l'altro nella sua villa, il suo successo non si arresta, anzi spicca il volo: Off the Wall, Thriller e Bad, il resto è storia...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- MORTAL KOMBAT II – ore 21.00 – di Simon McQuoid - con Hiroyuki Sanada, Karl Urban, Tadanobu Asano, Jessica McNamee, Damon Herriman - Azione/Avventura – “Il nuovo capitolo dell'iconico franchise videoludico vede, ancora una volta, il Regno della Terra affidarsi a una squadra di guerrieri per affrontare una battaglia decisiva contro i nemici del Regno Esterno. Il viaggio inizia quando l'amatissimo Johnny Cage in persona scopre il suo vero destino: unirsi a un gruppo di guerrieri prescelti e prepararsi per uno scontro ben più letale di qualsiasi cosa abbia mai visto prima. Si tratta infatti di affrontare un'epica battaglia all'ultimo sangue per fermare il dominio oscuro di Shao Kahn, una minaccia che incombe sull'esistenza stessa del Regno della Terra e dei suoi difensori...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- L’AMORE STA BENE SU TUTTO – ore 20.45 – di Giampaolo Morelli - con Claudia Gerini, Monica Guerritore, Paolo Calabresi, Roberto Citran, Ilenia Pastorelli - Commedia – “Stefano Rovelli è diventato famoso come autore di un volumetto dal titolo ‘Come lasciare il proprio partner in 7 passi ed essere felici’. Federica, una giovane donna ‘messa in pausa’ dal compagno, è convinta che la colpa sia di Stefano, anche perché il compagno divorava i manuali dello scrittore, e lei non intende lasciare Stefano in pace finché non convincerà il suo ex a tornare con lei. Frank è un cantante tradizionale costretto a fare coppia con un rapper che usa l'autotune: Manlio, il suo manager, viene convocato in Vaticano dove gli viene chiesto di far esibire Frank e la sua ex partner Milly davanti al Santo Padre. Peccato che ora Frank e Milly si detestino e non vogliano saperne di rivedersi. Vittoria Casati è una Onorevole in calo di popolarità che decide di accogliere un piccolo rifugiato africano: però all'aeroporto si presenta un omone ghanese che non assomiglia affatto al bambino delle foto che ha ricevuto e Vittoria, per non perdere la faccia davanti ai media e agli elettori, lo accoglie in casa, accanto al marito Giovanni e ai loro due figli...”

Voto della critica: **



BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 - ore 16.30 - 18.45 – di David Frankel - con Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Justin Theroux - Commedia/Drammatico – “Il film segue la lotta di Miranda Priestly contro Emily Charlton, la sua ex assistente diventata dirigente rivale, mentre competono per gli introiti pubblicitari in un periodo di declino della carta stampata e mentre Miranda si avvicina alla pensione...”

Voto della critica: ****



Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso



Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it