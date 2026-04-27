Vallecrosia al Mare, Samuele Mistretta top 10 al Superenduro MTB a Pogno (Foto e video)

Ottimi risultati per la PSV Ngteam Più Sport di Vallecrosia al Mare. Samuele Mistretta top 10 nel circuito italiano Superenduro FCI.

Dopo i due ultimi podi appena conquistati all'Enduro des Alpes e a quello dei Forti la crescita di Samuele Mistretta è appena cominciata nei circuiti italiani dell'enduro made FCI. "Per Samuele due le prove a Pogno, località del novarese, che ha visto alla partenza alcuni nomi fra i più illustri dell'enduro italiano" - fa sapere la PSV Ngteam Più Sport di Vallecrosia al Mare - "Nonostante una caduta, una curva mal interpretata dal fetucciato e la catena in terra, Samuele giunge settimo a circa 30 secondi dal miglior tempo. Il salto dalla dimensione regionale a quella nazionale, veloce nei tempi e nelle modalità, non è da sottovalutare ma da ben ponderare visto l'impegno e la determinazione che questo ragazzo in forza alla PSV Ngteam Più Sport dimostra in ogni sua uscita in gara. Dopo un attimo di respiro per riprendersi dalla competizione appena conclusa, volerà verso la seconda tappa della Superenduro a Castino in provincia di Cuneo il 9 e 10 maggio".

Buoni risultati anche per altri due atleti della PSV Ngteam Più Sport ieri, domenica 26 aprile, in gara per l'enduro in terra francese. "Andrea Laura e Riccardo Di Quinzio sono alle prime uscite agonistiche" - dice - "Delle quattro prove speciali in programma ne hanno concluse tre fra cadute e trasferimenti mal interpretati. Un'esperienza sicuramente positiva per capire come le discipline Gravity possono formare il carattere e costruire valori".