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Sport | 26 aprile 2026, 15:05

Calcio. Serie D, ultima in casa per la Sanremese: il racconto del match col Club Milano (Live)

Aggiornamenti dal "Comunale"

Calcio. Serie D, ultima in casa per la Sanremese: il racconto del match col Club Milano (Live)

SANREMESE-CLUB MILANO 1-0 (76' Djorkaeff)

SANREMESE: Licata, Monticone, Rota, Garcia, Girgi, Nguegang, Fofana, Cavaliere, Andreis, Djorkaeff, Moreo. A disp. Haderbache, Bregliano, Grosso, Anzalone, Noto, Osuji, Rojo, Palella, Gagliardi. All. Banchini 

CLUB MILANO: Stucchi,Oliva, Maurizii, Tunesi, Marzupio, Carrer, Dell'Acqua, Pozzi, Henry, Vedovati, Muzio. A disp. Taliento, Di Pentima, Brignoli, Bernacchi, Rigo, Marchetti, Autiero, Di Nella, Magrini. All. Scavo.  

ARBITRO: Dumitrascu di Finale Emilia 

1' inizia il match

4' conclusione di Muzio, potente ma centrale, blocca Licata. Tanto giro palla del Club Milano in questo avvio, Sanremese attendista

7' punizione di Djorkaeff da posizione interessante, respinta dalla barriera 

10' Nguegang crea scompiglio sul lato destro dell'area di rigore, alla fine il tiro è deviato in corner

12' Djorkaeff si libera alla grande di tre avversari, Oliva lo atterra trattenendolo per la maglia, punizione e giallo per il difensore ospite

13' dalla punizione ne nasce uno sviluppo interessante che porta al tiro Moreo, respinge basso Stucchi   

18' azione d'attacco del Club Milano, il destro di Carrer viene ribattuto quasi sulla linea da Garcia

28' le due squadre hanno un po' rallentato i ritmi in quella che fin qui non è affatto una partita da fine stagione. La Sanremese gioca con la testa libera, Club Milano a caccia di punti per provare a evitare i playout

37' ripartenza matuziana dopo un corner ospite, Girgi apre per Djorkaeff, il cross in mezzo all'area per Andreis che prova una sforbiciata al volo di una difficoltà altissima, la palla resta praticamente lì

39' sinistro di controbalzo di Muzio dal vertice destro dell'area di rigore, palla che finisce sull'esterno della rete

41' Andreis ancora a caccia dell'eurogol

42' occasionissima Club Milano: mancino di Muzio respinto da Licata, si avventa centralmente Henry che a tu per tu col portiere viene prima murato e poi calcia sull'esterno della rete da posizione più defilata 

Finisce il primo tempo dopo un minuto di recupero

Inizia la ripresa

48' cross di Andreis dalla destra e incornata di Moreo che colpisce il palo esterno

55'Osuji per Fofana 

56' Andreis fa tutto da solo sulla corsia destra,si accentra e si fa ingolosire calciando però col mancino debole e a lato 

58' Ancora Andreis scambia con Djorkaeff dopo aver battuto un corner, si accentra e tira trovando l'esterno della rete 

64' Brignoli per Tunesi

66' azione insistita degli ospiti che porta al tiro Muzio, deviato in corner

67' cross di Garcia per la testa di Girgi dal limite dell'area che manca di pochissimo l'incrocio dei pali

73' Anzalone e Palella per Nguegan e Moreo 

75' primo pallone toccato da Palella è un tiro in porta, centrale, facile per Stucchi

76' Sanremese in vantaggio! Azione partita da Anzalone, apertura per Cavaliere e cross su cui Djorkaeff al volo infila nell'angolino

77' Di Nella e Rigo rilevano Oliva e Pozzi 

86' Bregliano per Andreis e Magrini per Carrer

87' partita ancora aperta, il Club Milano a caccia di punti salvezza, Sanremese che regge e vuole chiudere bene davanti al proprio pubblico 

90' cinque minuti di recupero

91' palo interno di sinistro a giro di Anzalone e sulla ribattuta Bregliano chiama Stucchi alla paratona in corner 

92'ammonito Monticone

93' Bernacchi per Maurizi 

94' contropiede Sanremese, Rojo si divora il raddoppio

Finisce qua. La Sanremese resiste agli attacchi degli ospiti e nel finale sfiora due volte il raddoppio, ma chiude la stagione casalinga con una vittoria 

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Federico Bruzzese

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