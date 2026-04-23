Ospedaletti, tra finali regionali e tornei: Under 15 verso il titolo, festa al “Ozenda” e sogni a Monaco

L’Ospedaletti chiude un altro intenso weekend di attività del proprio settore giovanile, tra impegni ufficiali, tornei e prestigiose esperienze internazionali. Per l’Under 15, guidata da mister Marco Anzalone, è arrivata una sconfitta contro la Sanremese nell’ultimo appuntamento della regular season. Un passo falso che non compromette il percorso della squadra, ora pronta a concentrarsi sulle finali regionali, dove sarà in palio il titolo di categoria.

Grande entusiasmo, invece, per il primo torneo dedicato alla leva 2017, andato in scena sabato al campo “Ciccio Ozenda” e intitolato a Gilberto Chiappa. Una giornata all’insegna dello sport e dei suoi valori più autentici, con tanti giovani protagonisti in campo. “Ringraziamo le dieci società che hanno partecipato colorando con le loro divise il campo da gioco – dichiarano dalla società orange – un grazie anche ai dirigenti e al pubblico presente che ha incitato tutti fino alla fine. Un ringraziamento anche alla vedova Chiappa e alla figlia per la loro sentita partecipazione. Ora appuntamento al 16 maggio”.

Esperienza internazionale, infine, per le annate 2012 e 2013, impegnate nella “Unseme Cup” presso il centro di allenamento del Monaco a La Turbie. Una giornata vissuta tra competizione e crescita, con i ragazzi che hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con realtà diverse, condividendo la stessa passione per il calcio. A rendere ancora più speciale l’evento, la presenza dei vertici del club monegasco e le premiazioni con ospiti d’eccezione.

“Un sentito ringraziamento al Monaco per l’invito, per l’organizzazione della giornata e per aver regalato un sogno ai nostri ragazzi”, concludono dall’Ospedaletti.