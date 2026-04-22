Vallecrosia al Mare, la Psv Don Bosco vola in Germania per la gara internazionale di pattinaggio di velocità (Foto)

La Polisportiva Salesiana Vallecrosia Don Bosco vola in Germania per partecipare alla gara internazionale di pattinaggio di velocità che si è svolta dal 16 al 19 aprile all’Arena di Geisingen, considerato il circuito più veloce del mondo per il pattinaggio corsa.

"Nonostante le difficoltà logistiche legate al territorio, Mia Ferri, la giovane atleta che ha rappresentato l’associazione PSV, ha dimostrato grande determinazione, portando a casa un bagaglio di esperienza prezioso e consolidando il valore formativo del progetto sportivo salesiano" - fa sapere la Polisportiva Salesiana Vallecrosia Don Bosco - "L’evento di Geisingen ha raccolto circa 850 atleti da tutto il mondo offrendo una competizione di altissimo livello su una pista tecnica e veloce, definita da molti 'la Formula 1 del pattinaggio corsa'. La PSV Don Bosco si è inserita con impegno tra questi contest internazionali affrontando la sfida come un’occasione di crescita più che come semplice gara di risultato".

"Nel comune di Vallecrosia al Mare, al momento, non esiste alcuna struttura dedicata al pattinaggio (assenza di pista coperta, anello stradale idoneo o palestra attrezzata per questo sport). Ciò rende ancora più significativa la partecipazione all’Arena di Geisingen, perché la preparazione degli atleti si è costruita su percorsi improvvisati, strade cittadine e percorsi naturali, sostenuti dalla volontà degli allenatori e dalla passione dei ragazzi" - viene messo in risalto - "Il risultato più importante non è stato tanto la posizione in classifica, quanto il vissuto portato a casa dall’esperienza tedesca: confronto con realtà sportive strutturate, gestione dell’emozione in gara, capacità di reggere pressione e ritmi elevati su una pista di livello mondiale. Per la PSV Don Bosco questo evento di livello mondiale rappresenta un passo avanti nella crescita del settore pattinaggio, confermando che, anche senza impianti dedicati, i giovani di Vallecrosia al Mare possono puntare e arrivare a palcoscenici internazionali".