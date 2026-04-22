Sanremo, oltre 120 bambini alla 41ª Coppa Mantovani Volley S3: sport, valori e festa al Mercato dei Fiori (Foto)

È stata una giornata all’insegna dello sport, dell’educazione e del divertimento quella di lunedì 20 aprile al Mercato dei Fiori di Sanremo, dove si è svolta la prima fase locale della 41ª Coppa Paolo Mantovani – Volley S3. A causa dell’elevato numero di iscrizioni, la Scuola di Pallavolo Mazzucchelli ha deciso di raddoppiare l’appuntamento, organizzando due giornate: la prima già disputata e la seconda prevista per lunedì 27 aprile. Dalle 8.30 alle 16.30, oltre 120 bambini provenienti dalle scuole primarie degli istituti comprensivi di Sanremo (plessi Poggio, Montessori, Rubino) e dall’Istituto Almerini hanno animato i campi con entusiasmo, energia e spirito di squadra.

Il format, consolidato negli anni, si è confermato altamente educativo, capace di unire gioco e formazione. Non solo partite, ma anche momenti dedicati alla crescita personale, con un’attenzione particolare ai valori sportivi, etici e ambientali. Durante le pause, gli studenti hanno partecipato a diversi laboratori tematici, tra cui “Quali sono le cose DAVVERO buone… da mangiare?”, dedicato alle corrette abitudini alimentari e curato da personale specializzato dell’Asl 1. Grande interesse anche per “Fair Play… Happy Play”, promosso dal Panathlon International Imperia/Sanremo con il simbolico cartellino verde, e per gli incontri su ambiente e mare come “Il Santuario Pelagos” e “La Conchiglia dell’Isola delle Correnti”. Non è mancato il movimento con il laboratorio di danza e le coreografie “Tu mi piaci tanto!” e “L’Arcobaleno in Tavola!”.

Al termine di circa 100 partite, tra battute, palleggi e bagher, la classifica finale ha visto trionfare la squadra Crab del plesso Poggio, composta da Martina, Arianna, Alessia e Francesco. Al secondo posto si è classificata la squadra Octopus, seguita dalla squadra Krill, entrambe sempre del plesso Poggio. I team erano accompagnati dai docenti Samuele Aramini e Beatrice Pireri. La squadra vincitrice accederà alla fase finale di Genova, portando con sé l’entusiasmo e l’esperienza maturata.

Spazio anche ai riconoscimenti speciali. Il Premio Fair Play è stato assegnato alle squadre Calamaro (Montessori), Anguilla (Almerini) e Zifio (Montessori), mentre il Premio Green “Save the Planet” ha premiato le squadre Globicefalo, Acciuga e Tursiope, per l’attenzione ai temi ambientali. L’appuntamento ora è fissato per lunedì 27 aprile, quando scenderanno in campo le squadre dei plessi San Martino, San Giacomo, Via Volta e dell’Istituto Almerini per la seconda giornata di questa manifestazione che continua a coniugare sport e valori educativi.